Ross Brawn: Críticas claras a Sergio Pérez

Ross Brawn retirou-se do circo do campeonato do mundo de Fórmula 1 como Diretor Desportivo após a final do Campeonato do Mundo de 2022. No entanto, o antigo chefe da equipa Ferrari continua a acompanhar de perto os acontecimentos na categoria rainha. Isso também é demonstrado por sua recente aparição no "talkSPORT Breakfast", onde ele foi questionado sobre a superioridade da Red Bull Racing e Max Verstappen.

Quando questionado sobre se a concorrência poderia pôr fim ao seu domínio, o piloto de 68 anos disse: "Apesar de eles serem tão dominantes neste momento, isso vai acontecer a dada altura. Já estamos a ver pequenos sinais de que o equilíbrio de forças pode mudar. Estou a falar da McLaren com Lando Norris e, ocasionalmente, com Oscar Piastri".

"Eles estão a manter a Red Bull Racing em alerta", continuou Brawn. "Estou otimista de que haverá uma mudança neste inverno. Mas quando você está no topo, você tem a vantagem de poder começar a desenvolver seu novo carro mais cedo, e então o domínio às vezes pode durar vários anos."

O engenheiro criticou o companheiro de equipa de Verstappen, Sergio Pérez: "Francamente, o que eu gostaria de ver é alguém mais competitivo no outro carro, porque, infelizmente, Sergio não é uma grande competição para Max. Mesmo que se tenha um carro dominante, pode haver alguém no segundo carro que nos dificulte a vida. Estou a pensar no Nico Rosberg e no Lewis Hamilton, que foi um grande ano em que a Mercedes também dominou".

