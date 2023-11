Willy Löwinger : un aimable escroc

Il y a dix ans, Willy Löwinger, l'homme le plus actif d'Autriche dans le domaine du sport automobile, mourait à tout juste 97 ans. Sans lui, le sport automobile n'aurait peut-être jamais été aussi populaire en Autriche. Président de l'ÖASC pendant de nombreuses années, architecte du championnat européen de montagne, maître d'œuvre du Salzburgring et organisateur des légendaires courses d'aérodrome d'Innsbruck et de Vienne-Aspern, Löwinger était considéré en Autriche comme un monument du sport automobile.

En tant que fonctionnaire, organisateur et président résidant de manière dictatoriale, il a aidé le sport automobile en jachère dans la République alpine à être à nouveau accepté et à gagner en popularité. Jochen Rindt, Dieter Quester, Niki Lauda, Helmut Marko et bien d'autres ont fait leurs débuts en course lors d'événements organisés par Löwinger sur les aérodromes ou lors des courses de montagne du Timmelsjoch, du Gaisberg et du Dobratsch.

Löwinger a toujours tenu à être le seul à diriger le pays en matière de course automobile. Il veillait jalousement à ce que rien ne bouge sans lui, dans un sens ou dans l'autre. Il regardait avec méfiance la création de l'Österreichring à Zeltweg, poussé par la "Knittelfeld-Connection" qu'il détestait et dont le président était le Dr Tiroch. "Mais j'ai été plus rapide que les idiots de Styrie", a fièrement déclaré Löwinger en septembre 1969 lors de l'inauguration de son circuit de Salzbourg, sorti de terre en un temps record.

De nombreuses autres prestations scéniques ont accompagné son mandat de président, d'organisateur, d'homme d'action et de manager pendant plus de trois décennies. Monsieur le directeur", comme il préférait qu'on l'appelle, ne tolérait aucun dieu étranger et prétendait avoir "inventé" presque tout ce qui courait et gagnait en Autriche. Rindt, Quester, Lauda, Marko, Helmuth Koinigg, Gerhard Berger et ainsi de suite, il les revendiquait tous comme ses "inventions".

"Sans moi et mes courses", avait-il l'habitude de dire avec son cigare éternellement fumant et son œil droit à moitié enflé par la fumée, "ils ne seraient pas arrivés à grand-chose. C'est moi qui les ai rendus célèbres en les faisant courir chez moi". Ce qui est sûr, c'est qu'il était un promoteur engagé des débuts du mouvement de la Formule V avec ses célèbres pilotes autrichiens victorieux Quester, Huber, Pankl, Marko & Co.

Il a également régulièrement pris pour cible les meilleurs journalistes de course automobile d'Autriche, "ils ne seraient rien, rien du tout, sans moi, qu'auraient-ils pu écrire sans toutes mes belles courses" ? Il les a pourtant tous mis au garde-à-vous et les a souvent traités comme des idiots lors de l'accréditation, les Prüller, Zwickl, Rottensteiner et Höfer.

Un scénario typique, ça vous dit ? "Qui êtes-vous, que voulez-vous, pour qui écrivez-vous ?", Löwinger s'en prenait même à des journalistes qu'il connaissait parfaitement. Il ne s'agissait pour lui que de prendre le pouvoir, comme pour le billet d'accompagnement. "Achetez au lapin une place debout", répondait-il sèchement aux demandes en ce sens et laissait le prochain candidat s'avancer pour se faire réprimander.

Revanche de Niki Lauda

Même les grandes écuries et les pilotes célèbres ne faisaient pas peur à Willy, qui obligeait les équipes et les pilotes à prendre le départ en leur versant des salaires dérisoires et qui, si nécessaire, tirait lui-même un mât Gregory de sa voiture parce que celui-ci, en tant que poleman d'une course de voitures de sport, voulait entrer dans le paddock du Salzburgring sans ticket de parking valable.

L'Américain n'a pas hésité à contre-attaquer et à étrangler le directeur jusqu'à ce qu'il devienne vert et bleu. Seule l'arrivée de la gendarmerie a permis d'éviter le pire et a mis fin à ce duel inégal par la force. Les chères lunettes de soleil de Löwinger se sont brisées lors de cette bagarre embarrassante et le directeur s'est plaint de marques de strangulation sur le cou.

Le chapitre des billets et des tickets de parking, les "Pickerln", est un spectacle en soi. Willy ne lâchait pas une seconde la petite valise marron contenant les cartes, il l'emmenait aux toilettes et la nuit, il la fourrait sous son oreiller dans son lit d'hôtel - quelqu'un pourrait bien lui voler quelque chose.

Lorsque le jeune débutant en Formule V Niki Lauda perdit son billet lors de la course d'ouverture de 1969 au Salzburgring et que Löwinger lui demanda humblement de le remplacer, Willy dit au pauvre homme : "Si tu t'agenouilles maintenant et que tu dis, Monsieur le Directeur, que je suis un idiot parce que j'ai perdu mon panier, j'en aurai un autre". Ce à quoi Niki s'est empressé d'obéir...

Des années plus tard, Niki a pris sa revanche en tant que pilote de Formule 1 de Ferrari et invité d'honneur d'une course, répondant à une équipe de télévision qui lui demandait ce qu'il pensait du Salzburgring : "C'est le plus long canal de pisse du monde". Monsieur le directeur écumait de rage...

Willy était tout cela à la fois : dictateur et auto-promoteur par la grâce de Dieu, aimable escroc et avare maladif, directeur vaniteux et parrain impitoyable, négociateur acharné et ami serviable. Il pouvait t'arnaquer à merveille et te donner l'impression que tu venais de faire la meilleure affaire du monde avec lui. Je ne sais que trop bien de quoi je parle, car j'ai moi aussi fait partie de ses victimes.

Willy était tout simplement un phénomène, un type incroyable, le dernier de son espèce, craint, détesté, aimé, vénéré. Löwinger, qui a côtoyé des légendes du sport automobile comme Fangio, Huschke v. Hanstein ou Carlo Abarth, a fait sa dernière grande apparition le jour de son 90e anniversaire. Le Technik Museum de Vienne a organisé une méga-fête pour le jubilaire.

Plus de 100 anciens amis, ennemis et compagnons de route ont répondu à l'invitation pour honorer par leur présence le grand vieil homme du sport automobile autrichien et se replonger dans une quantité interminable d'anecdotes et de souvenirs. Lorsque les hautes personnalités politiques et toutes les célébrités du sport automobile du pays, de nombreuses personnes importantes et même d'anciens starters de l'étranger font leur apparition, on peut dire qu'il s'agit d'une révérence à une vie de sport automobile bien remplie.

Et lorsque les journalistes vedettes viennois Helmut Zwickl et Heinz Prüller, qui ont eux-mêmes souvent souffert d'attaques furieuses de Löwinger et qui, de surcroît, ne sont pas eux-mêmes les meilleurs amis du monde, prononcent ensemble l'éloge, c'est plus qu'un exercice obligatoire, c'est bien plus que cela. Il s'agit de remercier un homme qui a permis à son petit pays d'accéder à une grande renommée dans le domaine du sport automobile. Willy s'est montré très touché à l'époque et a remercié tous les laudateurs et les invités, la voix étranglée par les larmes. Ce soir-là, il était le plus doux des Louvanistes qu'on ait jamais vu.

Doté de l'"Insigne d'or du mérite de la République d'Autriche" et d'autres distinctions de haut rang, sa vie sauvage s'est terminée paisiblement dans une maison de retraite quelques mois avant son 97e anniversaire. Dix ans après la mort de cette figure culte, les témoins de l'époque se racontent encore de merveilleuses histoires qui ont marqué la vie de Willy dans le sport automobile. Des histoires qui n'existent plus depuis longtemps et qui n'existeront plus jamais.