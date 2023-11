Willy Löwinger: un amabile truffatore

Dieci anni fa moriva all'età di 97 anni Willy Löwinger, l'attivo organizzatore austriaco di sport motoristici, senza il quale il motorsport in Austria non sarebbe mai diventato così popolare. Lo storico presidente dell'ÖASC, architetto del Campionato Europeo di Velocità in Salita, costruttore del Salzburgring e organizzatore delle leggendarie gare di Innsbruck e Vienna-Aspern, era considerato un monumento del motorsport in Austria.

Come funzionario, organizzatore e presidente dittatoriale, ha aiutato lo sport motoristico della repubblica alpina a raggiungere una nuova accettazione e popolarità. Jochen Rindt, Dieter Quester, Niki Lauda, Helmut Marko e molti altri fecero il loro debutto nelle gare di Löwinger sui campi d'aviazione o nelle gare di montagna di Timmelsjoch, Gaisberg e Dobratsch.

Löwinger ha sempre attribuito grande importanza al fatto di essere l'unica autorità del Paese in materia di corse. Vigilava gelosamente affinché nulla si muovesse in una direzione o nell'altra senza di lui. Guardava con sospetto allo sviluppo dell'Österreichring di Zeltweg, spinto dalla "Knittelfeld Connection" del presidente Tiroch, che lui odiava. "Ma io sono stato più veloce dei pazzi della Stiria", proclamò Löwinger con orgoglio nel settembre 1969 all'inaugurazione del suo Salzburgring, costruito a velocità record.

Molte altre performance pronte per il palcoscenico hanno accompagnato il suo mandato di presidente, organizzatore, realizzatore e manager per più di tre decenni. Il "signor direttore", come preferiva essere chiamato, non tollerava alcuna divinità straniera e sosteneva di aver "inventato" quasi tutto ciò che correva e vinceva in Austria. Rindt, Quester, Lauda, Marko, Helmuth Koinigg, Gerhard Berger e così via, li rivendicava tutti come sue "invenzioni".

"Senza di me e le mie gare", diceva, con l'occhio destro mezzo gonfio per il fumo e il sigaro che fumava perennemente, "non sarebbero arrivati da nessuna parte. Li ho resi famosi solo perché ho lasciato che iniziassero con me". Quel che è certo è che fu un convinto sostenitore del movimento della Formula Vee con i suoi famosi piloti austriaci Quester, Huber, Pankl, Marko & Co.

Prendeva anche regolarmente di mira i migliori giornalisti di corse in Austria, "senza di me non sarebbero nulla, proprio nulla, cosa avrebbero scritto senza tutte le mie grandi corse?". Li lasciava tutti sull'attenti e spesso li trattava come idioti quando si trattava di accreditarli, i Prüllers, gli Zwickls, i Rottensteiners e gli Höfers.

Volete uno scenario tipico? "Chi siete, cosa volete, per chi scrivete?" Löwinger arringava persino i giornalisti che conosceva molto bene. A lui interessava solo il gioco di potere, proprio come il biglietto per la scorta. "Comprate al coniglio un biglietto per i posti in piedi", rispondeva burbero alle richieste in tal senso e lasciava che il prossimo candidato si facesse avanti per essere abbattuto.

La vendetta di Niki Lauda

Willy non si è tirato indietro nemmeno di fronte a grandi scuderie e piloti famosi, costringendo team e piloti a schierarsi sulla griglia di partenza con tariffe ridicole e, se necessario, trascinando lui stesso un Masten Gregory fuori dall'auto perché, in qualità di pole man in una gara di auto sportive, voleva entrare nel paddock del Salzburgring senza un biglietto di parcheggio valido.

Tuttavia, l'americano ha avuto la meglio sull'aggressore, è passato al contrattacco e ha strangolato il direttore fino a farlo diventare verde e blu. Solo la gendarmeria, accorsa sul posto, ha evitato il peggio e ha posto fine al duello impari. Gli amati occhiali da sole di Löwinger sono stati rotti nell'imbarazzante colluttazione e il regista ha lamentato anche segni di strangolamento sul collo.

Il capitolo dei biglietti e delle multe, il "Pickerln", è stato uno spettacolo in sé. Willy non ha mollato un secondo la custodia marrone dei biglietti, l'ha portata con sé al bagno e di notte l'ha infilata sotto il cuscino nel letto dell'hotel: qualcuno avrebbe potuto rubargli qualcosa.

Quando il giovane debuttante in Formula Vee Niki Lauda perse il suo biglietto alla gara inaugurale al Salzburgring nel 1969 e Löwinger chiese docilmente di sostituirlo, Willy disse al poveretto: "Se ora si inginocchia e dice, signor direttore, che sono un pazzo perché ho perso il mio biglietto, allora ne avrà uno nuovo". Al che Niki fu costretto a fare come gli era stato detto...

Anni dopo, Niki ricambiò il favore come pilota Ferrari di Formula 1 e ospite d'onore a una gara, rispondendo alla domanda di una troupe televisiva su quanto gli piacesse il Salzburgring: "È il canale di piscio più lungo del mondo". Il regista era furioso...

Willy era tutto in una sola persona: dittatore e autopromotore per grazia di Dio, amabile truffatore e avaro morboso, regista vanitoso e padrino spietato, negoziatore duro e amico disponibile. Poteva fregarti meravigliosamente e farti sentire come se avessi appena fatto con lui il miglior affare del mondo. So fin troppo bene di cosa sto parlando, perché anch'io sono stato una delle sue vittime.

Willy era semplicemente un fenomeno, un uomo incredibile, l'ultimo della sua specie, temuto, odiato, amato, adorato. Löwinger, che dava del tu a leggende del motorsport come Fangio, Huschke contro Hanstein e Carlo Abarth, ha fatto la sua ultima apparizione importante il giorno del suo 90° compleanno. Il Museo della Tecnica di Vienna ha organizzato una mega festa per il giubilare.

Oltre 100 vecchi amici, nemici e compagni hanno accettato l'invito per onorare il grande vecchio dell'automobilismo austriaco con la loro presenza e per lasciarsi andare a una serie infinita di aneddoti e ricordi. La presenza dei politici di alto livello del Paese e di tutte le celebrità del motorsport, di molti personaggi importanti e persino di ex starter stranieri, può essere considerata un tributo a una vita piena di motorsport.

E quando i giornalisti viennesi Helmut Zwickl e Heinz Prüller, che spesso hanno subito i peggiori attacchi di Löwinger e non sono molto amici, tengono insieme un discorso elogiativo, è molto più di un semplice esercizio obbligatorio. È un ringraziamento a un uomo che ha aiutato il suo piccolo Paese a raggiungere una grande fama nel campo del motorsport. Willy era molto commosso e ha ringraziato tutti i presentatori e gli ospiti con la voce strozzata dalle lacrime. Quella sera, era il Löwinger più gentile che si fosse mai visto.

Insignito della "Medaglia d'Oro al Merito della Repubblica d'Austria" e di altre prestigiose onorificenze, la sua vita selvaggia si concluse serenamente in una casa di riposo pochi mesi prima del suo 97° compleanno. Anche a dieci anni dalla morte di questo personaggio di culto, i testimoni contemporanei continuano a raccontarsi storie meravigliose sull'Heurigen che hanno segnato la vita motoristica di Willy. Storie che non esistono più e non esisteranno mai più.