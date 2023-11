Willy Löwinger: Um vigarista adorável

Há dez anos, o ativo organizador austríaco de desportos motorizados, Willy Löwinger, morreu aos 97 anos de idade. Sem ele, os desportos motorizados na Áustria nunca se teriam tornado tão populares. O presidente de longa data da ÖASC, arquiteto do Campeonato Europeu de Rampa, construtor de Salzburgring e organizador das lendárias corridas de Innsbruck e Viena-Aspern, era considerado um monumento do desporto automóvel na Áustria.

Como funcionário, organizador e presidente ditatorial, contribuiu para que os desportos motorizados da república alpina fossem aceites e popularizados. Jochen Rindt, Dieter Quester, Niki Lauda, Helmut Marko e muitos outros estrearam-se nas corridas nos aeródromos de Löwinger ou nas corridas de montanha de Timmelsjoch, Gaisberg e Dobratsch.

Löwinger sempre atribuiu grande importância ao facto de ser a única autoridade no país no que diz respeito às corridas. Vigiava ciosamente para que nada se movesse numa direção ou noutra sem ele. Olhou com desconfiança para o desenvolvimento do Österreichring em Zeltweg, impulsionado pela "Ligação Knittelfeld" do Presidente Dr. Tiroch, que ele detestava. "Mas eu era mais rápido do que os idiotas da Estíria", proclamou Löwinger com orgulho, em setembro de 1969, na inauguração do seu Salzburgring, que tinha sido construído a uma velocidade recorde.

Muitas outras actuações em palco acompanharam o seu mandato como presidente, organizador, executor e gestor durante mais de três décadas. O "Sr. Diretor", como preferia ser tratado, não tolerava deuses estrangeiros e afirmava ter "inventado" quase tudo o que corria e ganhava na Áustria. Rindt, Quester, Lauda, Marko, Helmuth Koinigg, Gerhard Berger, etc., todos eles são "invenções" suas.

"Sem mim e sem as minhas corridas", costumava dizer, com o olho direito meio inchado pelo fumo e com o charuto sempre a fumar, "não teriam chegado a lado nenhum. Só as tornei famosas porque as deixei começar por mim". O que é certo é que ele era um apoiante empenhado do movimento inicial da Fórmula Vee com os seus famosos pilotos austríacos vencedores Quester, Huber, Pankl, Marko & Co.

Também se dirigia regularmente aos melhores jornalistas de corridas da Áustria, "sem mim não seriam nada, nada mesmo, o que teriam escrito sem todas as minhas grandes corridas?" Deixava-os todos em sentido e tratava-os frequentemente como idiotas quando se tratava de acreditação, os Prüllers, Zwickls, Rottensteiners e Höfers.

Quer um cenário típico? "Quem são vocês, o que querem, para quem estão a escrever?", dizia Löwinger aos jornalistas que conhecia muito bem. Só lhe interessava o jogo de poder, tal como o bilhete para o acompanhante. "Comprem ao coelho um bilhete para a sala de pé", respondia ele asperamente aos pedidos nesse sentido e deixava que o candidato seguinte desse um passo em frente para ser abatido.

A vingança de Niki Lauda

Willy não se coibiu de enfrentar as grandes equipas de corrida e os pilotos famosos, forçando equipas e pilotos a entrar na grelha de partida com taxas ridículas e, se necessário, arrastando ele próprio um Masten Gregory para fora do carro porque, como homem da pole numa corrida de carros desportivos, queria entrar no paddock de Salzburgring sem um bilhete de estacionamento válido.

No entanto, o americano não demorou muito a atacar o agressor, partiu para o contra-ataque e asfixiou o diretor até este ficar verde e azul. Só a gendarmaria, que acorreu ao local, impediu que a situação piorasse e que o duelo desigual terminasse de forma violenta. Os óculos de sol de Löwinger, que tanto apreciava, partiram-se na embaraçosa luta e o realizador queixou-se também de marcas de estrangulamento no pescoço.

O capítulo sobre bilhetes e multas de estacionamento, o "Pickerln", foi um espetáculo por si só. Willy não largava a caixa castanha dos bilhetes nem por um segundo, levava-a consigo para a casa de banho e, à noite, enfiava-a debaixo da almofada na cama do hotel - alguém podia roubar-lhe alguma coisa.

Quando o jovem estreante na Fórmula Vee, Niki Lauda, perdeu o seu bilhete na corrida inaugural em Salzburgring, em 1969, e Löwinger pediu docilmente um substituto, Willy disse ao pobre homem: "Se se ajoelhar agora e disser, Sr. Diretor, sou um tolo porque perdi o meu bilhete, então receberá um novo." Niki foi então obrigado a fazer o que lhe tinham dito...

Anos mais tarde, Niki retribuiu o favor como piloto de Fórmula 1 da Ferrari e convidado de honra numa corrida, respondendo à pergunta de uma equipa de televisão sobre o que achava de Salzburgring: "É o canal de mijo mais longo do mundo." O realizador ficou furioso...

Willy era tudo numa só pessoa - ditador e auto-promotor pela graça de Deus, vigarista amável e avarento mórbido, realizador vaidoso e padrinho impiedoso, negociador duro e amigo prestável. Podia enganar-nos maravilhosamente e fazer-nos sentir que tínhamos acabado de fazer o melhor negócio do mundo com ele. Sei muito bem do que estou a falar, porque também fui uma das suas vítimas.

Willy era simplesmente um fenómeno, um tipo incrível, o último da sua espécie, temido, odiado, amado, adorado. Löwinger, que se tratava pelo primeiro nome com lendas do desporto automóvel como Fangio, Huschke v. Hanstein e Carlo Abarth, fez a sua última grande aparição no seu 90º aniversário. O Museu de Tecnologia de Viena organizou uma mega festa para o jubilado.

Mais de 100 velhos amigos, inimigos e companheiros aceitaram o convite para honrar com a sua presença o grande ancião do desporto automóvel austríaco e para se entregarem a um fluxo interminável de anedotas e recordações. Quando os políticos de alto nível do país e todas as celebridades do desporto automóvel, muitas pessoas importantes e até antigos titulares do estrangeiro comparecem, isso pode ser visto como um tributo a uma vida plena no desporto automóvel.

E quando os jornalistas vienenses Helmut Zwickl e Heinz Prüller, que também sofreram muitas vezes os piores ataques de Löwinger e não são os melhores amigos, fazem juntos o discurso de louvor, é muito mais do que um mero exercício obrigatório. É um agradecimento a um homem que ajudou o seu pequeno país a alcançar uma grande fama no desporto automóvel. Na altura, Willy ficou muito emocionado e agradeceu a todos os apresentadores e convidados com uma voz sufocada pelas lágrimas. Nessa noite, foi o Löwinger mais gentil que alguém alguma vez tinha visto.

Galardoado com a "Medalha de Ouro de Mérito da República da Áustria" e outras honras de prestígio, a sua vida selvagem terminou pacificamente num lar de idosos, poucos meses antes do seu 97º aniversário. Mesmo dez anos após a morte da figura de culto, testemunhas contemporâneas continuam a contar histórias maravilhosas nos Heurigen que marcaram a vida de Willy no desporto automóvel. Histórias que já não existem e que nunca mais voltarão a existir.