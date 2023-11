Christian Horner : "C'est le plus gros problème de Ferrari

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing, Christian Horner, se penche sur la plus ancienne écurie de GP du monde et est catégorique : Ferrari a un problème majeur qui doit être résolu pour retrouver le chemin du succès.

Christian Horner sait quels ingrédients sont nécessaires pour réussir en Formule 1. Le chef d'équipe de Red Bull Racing a déjà fêté quatre titres de champion du monde avec Sebastian Vettel, et son équipe domine actuellement les événements avec la nouvelle superstar de la catégorie reine, Max Verstappen. Ce succès n'est pas le fruit du hasard, comme le souligne Horner dans le podcast "eff won with DRS" de Dax Randall Shepard.

Le Britannique voit par exemple un avantage important par rapport à l'équipe Ferrari, qui est la seule écurie à avoir également pu fêter une victoire cette saison - grâce à Carlos Sainz, qui a d'abord décroché la pole puis la victoire à Singapour. "Je pense que le plus gros problème de Ferrari est qu'il s'agit d'une équipe nationale. Elle doit redevenir une équipe de course", explique-t-il.

"C'est une institution italienne et il y a probablement trop de gens qui ont leur mot à dire. Tout le monde donne son avis et a quelque chose à dire. L'une de nos forces a toujours été de pouvoir changer rapidement. Nous prenons des décisions et nous nous y tenons. Et si nous prenons la mauvaise décision, nous la changeons", souligne fièrement Horner.

Et en ce qui concerne l'écurie de Maranello, l'Anglais de 49 ans déclare : "Je pense que chez Ferrari, les médias ont une grande influence sur ce qui se passe. Celui qui est chez Ferrari doit donc supporter beaucoup de pression".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12