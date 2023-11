Christian Horner: "Questo è il problema più grande della Ferrari".

Christian Horner sa quali sono gli ingredienti necessari per avere successo in Formula 1. Il boss del team Red Bull Racing ha già festeggiato quattro titoli mondiali con Sebastian Vettel e la sua squadra sta attualmente dominando l'azione con la nuova superstar della classe regina, Max Verstappen. Questo successo non è casuale, come sottolinea Horner nel podcast "eff won with DRS" di Dax Randall Shepard.

Il britannico vede un importante vantaggio rispetto alla Ferrari, ad esempio, che è stata l'unica scuderia a festeggiare una vittoria in questa stagione - grazie a Carlos Sainz, che ha conquistato prima la pole e poi la vittoria a Singapore. "Credo che il problema principale della Ferrari sia che è una squadra nazionale. Deve tornare a essere una squadra da corsa", spiega.

"È un'istituzione italiana e probabilmente ci sono troppe persone che dicono la loro. Tutti danno il loro contributo e hanno qualcosa da dire. Uno dei nostri punti di forza è sempre stato quello di essere in grado di cambiare rapidamente. Prendiamo decisioni e le rispettiamo. E se prendiamo una decisione sbagliata, la cambiamo", sottolinea Horner con orgoglio.

Per quanto riguarda la squadra corse di Maranello, il 49enne inglese afferma: "Credo che alla Ferrari i media abbiano una grande influenza su ciò che accade. Quindi, se sei alla Ferrari, devi sopportare molta pressione".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12