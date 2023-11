Christian Horner: "Este é o maior problema da Ferrari"

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, olha para a mais antiga equipa de corridas de GP do mundo e tem uma certeza: a Ferrari tem um grande problema que precisa de ser resolvido para voltar ao caminho do sucesso.

Christian Horner sabe quais são os ingredientes necessários para ter sucesso na Fórmula 1. O chefe de equipa da Red Bull Racing já celebrou quatro títulos de campeão mundial com Sebastian Vettel, e a sua equipa está atualmente a dominar a ação com a nova estrela da categoria rainha, Max Verstappen. Este sucesso não é por acaso, como Horner sublinha no podcast "eff won with DRS" de Dax Randall Shepard.

O britânico vê uma vantagem importante em relação à equipa da Ferrari, por exemplo, que foi a única equipa de corrida a celebrar uma vitória esta época - graças a Carlos Sainz, que conquistou primeiro a pole e depois a vitória em Singapura. "Penso que o maior problema da Ferrari é o facto de ser uma equipa nacional. Tem de voltar a ser uma equipa de corridas", explica.

"É uma instituição italiana e provavelmente há demasiadas pessoas a dar a sua opinião. Toda a gente dá o seu contributo e tem algo a dizer. Um dos nossos pontos fortes sempre foi o facto de sermos capazes de mudar rapidamente. Tomamos decisões e mantemo-nos fiéis a elas. E se tomarmos a decisão errada, mudamo-la", sublinha Horner com orgulho.

E no que diz respeito à equipa de corridas de Maranello, o inglês de 49 anos afirma: "Penso que na Ferrari, os meios de comunicação social têm uma grande influência sobre o que acontece. Por isso, se estás na Ferrari, tens de suportar muita pressão".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12