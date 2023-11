Felipe Massa: Declaraciones críticas sobre Fernando Alonso

Desde 2010 hasta finales de 2013, el dúo de Ferrari estuvo formado por Fernando Alonso y Felipe Massa. El primero permaneció un año más que el brasileño, que se retiró tras la temporada 2017 y se unió al equipo de Maranello en 2006. Durante su tiempo juntos, Alonso fue claramente la más fuerte de las dos estrellas de Ferrari. Se impuso tanto en el duelo de clasificación como en la comparación del GP contra el pequeño piloto de São Paulo.

La superioridad del español también se refleja en los resultados del campeonato del mundo: Alonso terminó segundo en la general tres veces en sus cuatro años juntos en el GP, y fue cuarto una vez. Massa, por su parte, tuvo que conformarse con dos sextos puestos en el campeonato, además de un séptimo y un octavo.

No es de extrañar que el bicampeón asturiano fuera el centro de todas las miradas. Massa recuerda en el podcast "Track Limits": "Con Fernando me sentía diferente que con Michael Schumacher. Yo quería ganarle y él quería ganarme a mí, la forma de trabajar era diferente porque yo intentaba aprender todo lo posible de Michael."

"En realidad siempre me llevé bien con Fernando como persona. Pero lo que me decía no era lo mismo que lo que le decía al equipo. Tenía mucho poder y trataba de utilizarlo para poner todo de su parte. Eso dividió al equipo y no fue bueno", dice el piloto de 42 años. "Pero él era así y creo que el único problema es que no era bueno para el equipo".

"No quiero decir que no fuera justo, el equipo no hizo nada malo, pero la forma en que trabajaron y la forma en que lo cuidaron hizo que no fuera muy agradable para mí", dice Massa, recordando: "Recuerdo que trabajamos mucho en el simulador, porque en ese momento Red Bull Racing tenía uno mucho mejor que el nuestro, incluso McLaren tenía el mejor, así que trabajamos muy duro para mejorarlo."

"Pero entonces, a mitad de temporada, de repente dijo que no quería estar más en el simulador porque no le estaba ayudando. Seguí trabajando en ello, también porque quería ponerme en forma y no teníamos un buen coche esa temporada. Luego fuimos a Singapur y de la nada ganó la carrera". El entonces Presidente de Ferrari, Luca di Montezemolo, dijo entonces a los medios de comunicación lo increíble que era ver trabajar a Fernando y lo mucho que trabajaba con el equipo, cada semana en la fábrica y en el simulador. Cuando oyes eso como segundo piloto, te destruye mentalmente", añadió el once veces ganador de un GP.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12