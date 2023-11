Felipe Massa : Déclarations critiques à l'égard de Fernando Alonso

Felipe Massa et Fernando Alonso ont été coéquipiers chez Ferrari pendant quatre ans. Le Brésilien de 42 ans se souvient de cette période commune et ne se prive pas de critiquer le double champion du monde.

De 2010 à fin 2013, le duo Ferrari s'appelait Fernando Alonso et Felipe Massa. Le premier est resté un an de plus que le Brésilien, qui a pris sa retraite après la saison 2017 et qui avait déjà rejoint l'équipe de Maranello en 2006. Durant cette période commune, Alonso était clairement le plus fort des deux stars de Ferrari. Il s'est imposé face au petit pilote de São Paulo aussi bien lors des qualifications que lors des GP.

La supériorité de l'Espagnol se reflète également dans le résultat du championnat du monde : en quatre ans de GP communs, Alonso a terminé trois fois deuxième au classement général et une fois quatrième. Massa, quant à lui, a dû se contenter de deux sixièmes places au championnat du monde ainsi que d'une septième et d'une huitième place finale.

Il n'est donc pas étonnant que le double champion des Asturies ait été au centre de l'attention. Massa se souvient dans le podcast "Track Limits" : "Avec Fernando, c'était différent de ce que je ressentais avec Michael Schumacher. Je voulais le battre et il voulait me battre, la méthode de travail était différente parce que j'essayais d'apprendre le plus possible de Michael".

"En fait, je me suis toujours bien entendu avec Fernando en tant que personne. Mais ce qu'il me disait n'était pas la même chose que ce qu'il disait à l'équipe. Il avait beaucoup de pouvoir et essayait de l'utiliser pour mettre tout le monde de son côté. Cela a divisé l'équipe, et ce n'était pas une bonne chose", raconte l'homme de 42 ans. "Mais il était comme ça et je pense que le seul problème, c'est que ce n'était pas bon pour l'équipe".

"Je ne veux pas dire que ce n'était pas juste, l'équipe n'a rien fait de mal, mais la façon dont on travaillait et dont on faisait attention à lui faisait que ce n'était pas très agréable pour moi", décrit Massa, se souvenant : "Je me souviens à peu près que nous travaillions beaucoup sur le simulateur, parce qu'à l'époque Red Bull Racing en avait un bien meilleur que nous, même McLaren en avait un meilleur, donc nous travaillions vraiment dur pour l'améliorer".

"Mais en milieu de saison, il a soudainement dit qu'il ne voulait plus être dans le simulateur parce que cela ne l'aidait pas. J'ai continué à travailler dessus, notamment parce que je voulais me mettre en forme moi-même et que nous n'avions pas une bonne voiture cette saison-là. Puis nous sommes allés à Singapour et, comme par magie, il a gagné la course. Le président de Ferrari de l'époque, Luca di Montezemolo, a alors dit aux médias à quel point il était incroyable de voir Fernando au travail et à quel point il travaillait avec l'équipe, chaque semaine à l'usine et au simulateur. Quand tu es le deuxième pilote et que tu entends cela, cela te détruit mentalement", ajoute le onze fois vainqueur d'un GP.

