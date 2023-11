Felipe Massa: dichiarazioni critiche su Fernando Alonso

Felipe Massa e Fernando Alonso sono stati compagni di squadra alla Ferrari per quattro anni. Il 42enne brasiliano ricorda il periodo trascorso insieme e non risparmia critiche al due volte campione del mondo.

Dal 2010 fino alla fine del 2013, il duo Ferrari era composto da Fernando Alonso e Felipe Massa. Il primo è rimasto un anno in più rispetto al brasiliano, che si è ritirato dopo la stagione 2017 ed è entrato a far parte della scuderia di Maranello nel 2006. Durante il periodo trascorso insieme, Alonso è stato chiaramente il più forte tra le due stelle della Ferrari. Ha prevalso sia nel duello in qualifica che nel confronto del GP contro il piccolo pilota di San Paolo.

La superiorità dello spagnolo si riflette anche nei risultati del campionato del mondo: Alonso è arrivato tre volte secondo in classifica generale nei loro quattro anni insieme nel GP, e una volta è arrivato quarto. Massa, invece, si è dovuto accontentare di due sesti posti in campionato, oltre a un settimo e un ottavo posto.

Non c'è da stupirsi che il due volte campione asturiano fosse al centro dell'attenzione. Massa ricorda nel podcast "Track Limits": "Con Fernando è stato diverso che con Michael Schumacher. Io volevo battere lui e lui voleva battere me, il modo di lavorare era diverso perché ho cercato di imparare il più possibile da Michael".

"In realtà mi sono sempre trovato bene con Fernando come persona. Ma quello che mi diceva non era lo stesso di quello che diceva alla squadra. Aveva molto potere e cercava di usarlo per avere tutto dalla sua parte. Questo ha diviso la squadra e non è stato un bene", dice il 42enne. "Ma lui era fatto così e credo che l'unico problema sia che non è stato un bene per la squadra".

"Non voglio dire che non sia stato giusto, la squadra non ha fatto nulla di sbagliato, ma il modo in cui hanno lavorato e il modo in cui si sono occupati di lui hanno reso la cosa non molto piacevole per me", dice Massa, ricordando: "Ricordo che abbiamo lavorato molto al simulatore, perché all'epoca la Red Bull Racing ne aveva uno molto migliore di noi, anche la McLaren ne aveva uno migliore, quindi abbiamo lavorato molto duramente per migliorarlo".

"Ma poi a metà stagione ha detto improvvisamente che non voleva più stare al simulatore perché non lo aiutava. Ho continuato a lavorarci, anche perché volevo rimettermi in forma e in quella stagione non avevamo una buona macchina. Poi siamo andati a Singapore e dal nulla ha vinto la gara. L'allora presidente della Ferrari Luca di Montezemolo disse ai media quanto fosse incredibile vedere Fernando al lavoro e quanto lavorasse con la squadra, ogni settimana in fabbrica e al simulatore. Quando lo senti come secondo pilota, ti distrugge mentalmente", ha aggiunto l'undici volte vincitore del GP.

