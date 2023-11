Felipe Massa: Declarações críticas sobre Fernando Alonso

De 2010 até o final de 2013, a dupla da Ferrari foi Fernando Alonso e Felipe Massa. O primeiro ficou mais um ano do que o brasileiro, que se retirou após a época de 2017 e que entrou para a equipa de Maranello em 2006. Durante o período em que estiveram juntos, Alonso foi claramente a mais forte das duas estrelas da Ferrari. Ele prevaleceu tanto no duelo de qualificação quanto na comparação do GP contra o pequeno piloto de São Paulo.

A superioridade do espanhol também se reflecte nos resultados do campeonato do mundo: Alonso terminou em segundo lugar na geral três vezes nos quatro anos em que estiveram juntos no GP e ficou em quarto uma vez. Massa, por outro lado, teve que se contentar com dois sextos lugares no campeonato, além de um sétimo e um oitavo lugares.

Não admira que o bicampeão das Astúrias fosse o centro das atenções. Massa recorda no podcast "Track Limits": "Com Fernando foi diferente do que com Michael Schumacher. Eu queria vencê-lo e ele queria vencer-me, a forma de trabalhar era diferente porque eu tentava aprender o mais possível com o Michael".

"Na verdade, sempre me dei bem com o Fernando como pessoa. Mas o que ele me dizia não era o mesmo que dizia à equipa. Ele tinha muito poder e tentou usá-lo para ter tudo do seu lado. Isso dividiu a equipa e não foi muito bom", diz o piloto de 42 anos. "Mas ele era assim e acho que o único problema é que isso não foi bom para a equipa".

"Não quero dizer que não foi justo, a equipa não fez nada de errado, mas a forma como trabalharam e a forma como cuidaram dele fez com que não fosse muito agradável para mim", diz Massa, recordando: "Lembro-me que trabalhámos muito no simulador, porque nessa altura a Red Bull Racing tinha um muito melhor do que nós, até a McLaren tinha o melhor, por isso trabalhámos muito para o melhorar".

"Mas a meio da época, de repente, ele disse que já não queria estar no simulador porque não o estava a ajudar. Continuei a trabalhar nele, também porque queria ficar em forma e não tínhamos um bom carro nessa época. Depois fomos para Singapura e, do nada, ele ganhou a corrida. O então Presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, disse aos meios de comunicação social que era incrível ver Fernando a trabalhar e o quanto ele trabalhava com a equipa, todas as semanas na fábrica e no simulador. Quando se ouve isso como segundo piloto, isso destrói-nos mentalmente", acrescentou o onze vezes vencedor de GP.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12