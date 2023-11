Mick Schumacher: "No me interesa la Fórmula E

Motorsport Images

Mick Schumacher, piloto de pruebas de Mercedes, admite que no sabe mucho sobre los coches eléctricos de la Fórmula E. "Me gustan los coches de la vieja escuela", dice. "Me gustan los coches de la vieja escuela", dice.

SPEEDWEEK.COM proporciona este artículo sin publicidad.