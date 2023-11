Mick Schumacher: nessun interesse per la Formula E

Non è un segreto che il pilota di riserva della Mercedes, Mick Schumacher, vorrebbe tornare in Formula 1. Tuttavia, le possibilità che ciò accada l'anno prossimo sono scarse, anche perché il boss del team Williams James Vowles ha confermato più volte che il debuttante Logan Sargeant dovrebbe rimanere a bordo nonostante le sue modeste prestazioni.

Il tedesco sta quindi cercando incarichi interessanti anche al di fuori della classe regina, e di recente ha testato l'Alpine A424 con cui il team francese gareggerà nella classe hypercar del WEC. Schumacher ha completato i suoi giri con la vettura endurance sul circuito di Jerez, nel sud della Spagna. Tuttavia, non è ancora chiaro se parteciperà al WEC nel 2024.

Una cosa è certa: il figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher mostra scarso interesse per la Formula E. In un'intervista rilasciata a "Tuttomotoriweb.it", quando gli è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione un passaggio temporaneo alla serie di Formula E completamente elettrica, ha spiegato: "Ad essere onesti, direi di no. Mi piacciono i motori a combustione e mi piace la benzina".

"Ma chissà cosa ci riserva il futuro", ammette Mick. "È possibile che riveda le mie aspettative una volta che avrò guidato una Formula E. Ma mi piacciono le auto della vecchia scuola. Ma mi piacciono le auto della vecchia scuola, i motori V8, l'odore, le fiamme e tutto il resto. È questo che mi interessa".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12