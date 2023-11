Mick Schumacher: Não tenho interesse na Fórmula E

Não é segredo para ninguém que o piloto de reserva da Mercedes, Mick Schumacher, gostaria de regressar à Fórmula 1. No entanto, as hipóteses de isso acontecer no próximo ano são escassas - até porque o chefe de equipa da Williams, James Vowles, já confirmou várias vezes que o estreante Logan Sargeant deverá continuar a bordo, apesar das suas modestas prestações.

Por isso, o alemão também está à procura de missões interessantes fora da categoria rainha, tendo testado recentemente o Alpine A424, com o qual a equipa francesa vai competir na classe de hipercarros do WEC. Schumacher completou as suas voltas com o carro de resistência no circuito de Jerez, no sul de Espanha. No entanto, ainda não está claro se ele vai competir no WEC em 2024.

Uma coisa é certa: o filho do sete vezes campeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher mostra pouco interesse pela Fórmula E. Numa entrevista ao "Tuttomotoriweb.it", quando questionado sobre se consideraria uma mudança temporária para a Fórmula E totalmente eléctrica, explicou: "Para ser honesto, diria não a isso. Gosto de motores de combustão e gosto de gasolina".

"Mas quem sabe o que o futuro nos reserva", admite Mick. "É bem possível que eu ajuste as minhas expectativas depois de ter conduzido um carro de Fórmula E. Mas gosto dos carros da velha guarda, dos motores V8, do cheiro, das chamas e tudo isso. É isso que me interessa".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12