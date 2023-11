Comment améliorer la Formule 1 : idée de Valtteri Bottas

Les responsables de la Formule 1 travaillent sans relâche pour améliorer le sport et le rendre plus durable. Valtteri Bottas sait comment y parvenir. Il souhaite un autre format de qualification.

La Formule 1 jouit actuellement d'une grande popularité et pour qu'il en soit toujours ainsi, les responsables s'efforcent toujours de rendre ce sport encore plus passionnant et meilleur. La durabilité joue également un rôle, car les décideurs ont compris que l'environnement est un sujet important, notamment pour les jeunes fans.

Valtteri Bottas a une proposition pour rendre le sport plus durable et meilleur. Faisant référence aux plaintes des pilotes, qui se plaignent souvent du poids et de la taille de la génération actuelle de voitures, il déclare : "Je pense que certaines des critiques ont été prises en compte dans la définition de la prochaine génération de voitures".

"Je pense que les voitures seront alors un peu plus légères, ce qui assurera bien sûr un meilleur racing. Peut-être seront-elles aussi un peu plus petites, ce qui serait certainement un pas dans la bonne direction", ajoute le Finlandais de l'équipe Alfa Romeo. "En ce qui concerne le format, je pense qu'il y a encore du travail à faire, en particulier pour les week-ends de sprint".

"Et je dis toujours qu'une séance de qualification où les pilotes font un seul tour rapide l'un après l'autre serait excitante. Les gens pourraient alors suivre chaque voiture lors de son tour de qualification et imaginez combien de trains de pneus nous économiserions. Nous en avons besoin d'autant chaque week-end et si nous voulons être un sport plus durable, ce serait certainement un moyen d'y parvenir", ajoute l'actuel quinzième du championnat du monde.

Bottas peut au moins avoir des espoirs en ce qui concerne le sprint, car le format du sprint devrait effectivement être à nouveau adapté. Il est question d'allonger la première séance d'entraînement de 60 à 90 minutes, puis d'organiser les qualifications pour le sprint dès le vendredi après-midi. Le samedi serait consacré à la mini-course et aux essais finaux pour le GP, avant la course de championnat du monde du dimanche, point d'orgue du week-end. Mais rien n'est encore décidé, il faudra attendre la réunion de la commission de Formule 1 dans le cadre de la finale du championnat du monde d'Abu Dhabi fin novembre pour en discuter.

