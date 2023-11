Come rendere migliore la Formula 1: l'idea di Valtteri Bottas

Gli organizzatori della Formula 1 lavorano instancabilmente per migliorare lo sport e renderlo più sostenibile. Valtteri Bottas sa come si può ottenere questo risultato. Vorrebbe vedere un diverso formato delle qualifiche.

La Formula 1 gode attualmente di grande popolarità e, per mantenerla, i responsabili si impegnano costantemente per rendere questo sport ancora più emozionante e migliore. Anche la sostenibilità gioca un ruolo importante, poiché i responsabili hanno riconosciuto che l'ambiente è una questione importante, soprattutto per i fan più giovani.

Valtteri Bottas ha un suggerimento per rendere lo sport più sostenibile e migliore. Riferendosi alle lamentele dei piloti, che spesso si lamentano del peso e delle dimensioni dell'attuale generazione di auto, dice: "Penso che alcune delle critiche siano state prese in considerazione nella definizione della prossima generazione di auto".

"Penso che le auto saranno un po' più leggere e questo ovviamente migliorerà le gare. Forse saranno anche un po' più piccole, il che sarebbe certamente un passo nella giusta direzione", aggiunge il finlandese del team Alfa Romeo. "A mio parere, c'è ancora spazio per migliorare il formato, soprattutto nei fine settimana di gara sprint".

"E io dico sempre che una sessione di qualifiche in cui un pilota dopo l'altro fa un singolo giro veloce sarebbe emozionante. La gente potrebbe seguire ogni vettura nel giro di qualifica e immaginate quanti set di pneumatici risparmieremmo. Al momento ne servono così tanti ogni fine settimana e se vogliamo essere uno sport più sostenibile, questo sarebbe certamente un modo per farlo", aggiunge l'attuale quindicesimo pilota del campionato mondiale.

Bottas può almeno essere fiducioso quando si tratta di sprint, dato che il formato sprint verrà adattato di nuovo. Si sta pensando di estendere la prima sessione di prove da 60 a 90 minuti, dopodiché le qualifiche per lo sprint si svolgeranno venerdì pomeriggio. La mini-gara e le prove finali del GP si terranno poi sabato, prima della gara del Campionato del Mondo di domenica, che sarà il momento clou del fine settimana. Tuttavia, non è ancora stato deciso nulla; la decisione sarà discussa solo nella riunione della Commissione di Formula 1 durante la finale del Campionato del Mondo ad Abu Dhabi a fine novembre.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, inclusi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12