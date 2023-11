Como melhorar a Fórmula 1: a ideia de Valtteri Bottas

A Fórmula 1 goza atualmente de grande popularidade e, para que assim continue, os responsáveis esforçam-se constantemente por tornar o desporto ainda mais emocionante e melhor. A sustentabilidade também desempenha um papel importante neste contexto, uma vez que os decisores reconheceram que o ambiente é uma questão importante, especialmente para os fãs mais jovens.

Valtteri Bottas tem uma sugestão para tornar o desporto mais sustentável e melhor. Referindo-se às queixas dos pilotos, que frequentemente se queixam do peso e do tamanho da atual geração de carros, diz: "Penso que algumas das críticas foram tidas em conta na definição da próxima geração de carros".

"Penso que os carros vão ser um pouco mais leves e isso vai, obviamente, contribuir para melhores corridas. Talvez sejam também um pouco mais pequenos, o que seria certamente um passo na direção certa", acrescenta o finlandês da equipa Alfa Romeo. "Na minha opinião, ainda há espaço para melhorias em termos de formato, especialmente nos fins-de-semana de sprint".

"E eu digo sempre que uma sessão de qualificação em que um piloto após o outro faz uma única volta rápida seria emocionante. As pessoas poderiam seguir todos os carros na volta de qualificação e imaginem quantos jogos de pneus pouparíamos. Neste momento, precisamos de tantos pneus todos os fins-de-semana e, se queremos ser um desporto mais sustentável, essa seria certamente uma forma de o fazer", acrescenta o atual décimo quinto classificado do campeonato do mundo.

Bottas pode, pelo menos, ter esperança no que diz respeito ao sprint, uma vez que o formato do sprint está, de facto, a ser adaptado novamente. Está a ser considerada a possibilidade de alargar a primeira sessão de treinos de 60 para 90 minutos, após o que a qualificação para o sprint terá lugar na sexta-feira à tarde. A mini-corrida e os treinos finais para o GP terão lugar no sábado, antes da corrida do Campeonato do Mundo no domingo, que será o ponto alto do fim de semana. No entanto, ainda não está nada decidido; a decisão só será discutida na reunião da Comissão de Fórmula 1 durante a final do Campeonato do Mundo em Abu Dhabi, no final de novembro.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12