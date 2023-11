Jouer au golf au lieu d'accélérer : Les stars de la Formule 1 en action

Avant de disputer la première du GP sur le circuit Strip de Las Vegas, les stars du GP Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly et Alex Albon prennent leurs clubs de golf. Dans le cadre de la Netflix Cup, ils se mesureront à des professionnels du golf.

Parmi les loisirs des stars de la Formule 1, le golf occupe une place de choix. Il n'est donc pas étonnant que Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly et Alex Albon ne se soient pas fait prier deux fois lorsqu'ils ont été invités à la Netflix Cup à Las Vegas. Le quatuor s'affrontera et chacun des quatre aura un professionnel du golf à ses côtés pour le soutenir.

Le tournoi des stars se déroulera le 14 novembre au Wynn Golf Club, le tournoi débutera à minuit (heure française) et sera retransmis en direct par streaming. Il s'agit d'un match de huit trous, les deux meilleures équipes accèdent à la phase finale, celle qui s'y impose s'assure le titre de la Netflix Cup.

Sainz, la star de Ferrari, peut se mesurer à l'ancien numéro 1 Justin Thomas, Gasly se bat aux côtés de Collin Morikawa. Albon s'aligne avec Max Homa et donc avec le numéro 8 mondial et Norris, comme il l'avait déjà révélé lors du dernier week-end de course au Brésil, sera associé à la star américaine du golf Rickie Fowler.

"C'est un bon gars", a déclaré le professionnel de McLaren à propos de son coéquipier dans le tournoi. Norris a par ailleurs déclaré qu'il se réjouissait déjà de la Coupe. "Ce sera le premier événement en direct de Netflix et c'est cool que je puisse en faire partie. Je ne sais pas exactement comment cela va se passer, mais je suis sûr que nous allons nous amuser", a-t-il ajouté.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12