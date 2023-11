Giocare a golf invece di premere l'acceleratore: Le stelle della Formula 1 in azione

Il golf è uno dei passatempi preferiti delle star della Formula 1. Non c'è quindi da stupirsi che Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly e Alex Albon non abbiano avuto bisogno di chiedere due volte quando sono stati invitati alla Netflix Cup di Las Vegas. Il quartetto gareggerà uno contro l'altro e ognuno dei quattro sarà affiancato da un professionista del golf.

Il torneo delle star si svolgerà il 14 novembre al Wynn Golf Club, a partire dalla mezzanotte (ora tedesca) e sarà trasmesso in diretta streaming. Si disputerà una partita di otto buche, con le due squadre migliori che avanzeranno al turno finale e il vincitore che si assicurerà il titolo della Netflix Cup.

La stella della Ferrari Sainz gareggerà con l'ex numero 1 Justin Thomas, mentre Gasly si batterà con Collin Morikawa. Albon si schiererà con Max Homa, il numero 8 della classifica mondiale, e Norris - come ha rivelato durante l'ultimo weekend di gara in Brasile - gareggerà con la star americana del golf Rickie Fowler.

"È un bravo ragazzo", ha detto il professionista della McLaren a proposito del suo compagno di squadra nel torneo. Norris ha anche spiegato che non vede l'ora di partecipare alla Coppa. "Sarà il primo evento live di Netflix ed è bello poterne far parte. Non so esattamente come andrà, ma sono sicuro che ci divertiremo", ha aggiunto.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12