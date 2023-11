Jogar golfe em vez de acelerar: As estrelas da Fórmula 1 em ação

Antes das estrelas do GP Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly e Alex Albon disputarem a estreia do GP no circuito de Las Vegas Strip, vão pegar nos tacos de golfe. Vão competir com profissionais de golfe na Netflix Cup.

O golfe é um dos passatempos favoritos das estrelas da Fórmula 1. Por isso, não é de admirar que Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly e Alex Albon não tenham precisado de ser convidados duas vezes quando foram convidados para a Netflix Cup em Las Vegas. O quarteto irá competir entre si e cada um dos quatro será apoiado por um profissional de golfe.

O torneio das estrelas terá lugar a 14 de novembro no Wynn Golf Club, a partir da meia-noite (hora alemã) e será transmitido em direto. Será disputada uma partida de oito buracos, com as duas melhores equipas a avançarem para a ronda final e o vencedor a garantir o título da Netflix Cup.

A estrela da Ferrari, Sainz, irá competir com o antigo número 1, Justin Thomas, enquanto Gasly irá lutar ao lado de Collin Morikawa. Albon alinhará com Max Homa, o número 8 do ranking mundial, e Norris - como revelou no último fim de semana de corridas no Brasil - competirá com a estrela americana do golfe Rickie Fowler.

"Ele é um bom rapaz", disse o profissional da McLaren sobre o seu companheiro de equipa no torneio. Norris também explicou que já está ansioso pela Taça. "Este será o primeiro evento ao vivo da Netflix e é porreiro poder fazer parte dele. Não sei exatamente como vai ser, mas tenho certeza de que vamos nos divertir", completou.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12