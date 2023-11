Ferrari à Las Vegas : Nouveau look et ancien objectif

L'équipe Ferrari s'est dotée d'un look spécial pour le week-end de course à Las Vegas : Les voitures de course de Charles Leclerc et Carlos Sainz ne seront pas les seules à briller dans celui-ci, comme le fait savoir l'équipe.

Pour l'Amérique, les années 1970 représentent une sorte d'âge d'or de la Formule 1, c'est pourquoi il a été décidé que les stars de Ferrari feraient une apparition spéciale pour le retour du GP à Las Vegas. L'équipe de Maranello ne renonce évidemment pas au rouge traditionnel, mais les voitures de course arboreront quelques touches de blanc, comme le prouvent les images de la plus ancienne écurie de GP du monde.

En effet, dans ces années-là, les voitures de GP italiennes n'étaient pas seulement rouges, mais aussi partiellement peintes en blanc, c'est pourquoi les voitures de Leclerc et Carlos de cette année seront également peintes dans cette combinaison de couleurs. Puma a conçu un tout nouveau kit d'équipe en accord avec ce look.

Les combinaisons de course et les casques de Charles Leclerc et Carlos Sainz ne seront pas non plus comme d'habitude, fait savoir l'équipe, rappelant ainsi les succès des années 1970 : Niki Lauda a offert le titre de champion du monde à la célèbre marque de voitures de sport en 1975 et 1977 et a notamment remporté la course de Watkins Glen en 1975.

Clay Regazzoni a gagné à Long Beach en 1976 et Carlos Reutemann s'est imposé à Watkins Glen en 1978. En 1979, Gilles Villeneuve a même remporté deux victoires en Amérique, s'imposant face à la concurrence à Long Beach et à Watkins Glen au volant de la légendaire Ferrari 312 T4. Au début de cette période, l'intérêt des Américains pour la Formule 1 a été suscité par l'Italo-Américain Mario Andretti, qui a remporté le GP d'Afrique du Sud en 1971 au volant de la Ferrari 312 B.

Actuellement, Ferrari ne se bat pas en tête, l'objectif déclaré est la deuxième place au championnat du monde, actuellement occupée par Mercedes avec 20 points d'avance sur Ferrari. Le directeur sportif Diego Ioverno souligne : "Pour nous, le plus important serait de gagner, mais nous n'y sommes pas parvenus. La deuxième place est meilleure que la troisième ou la quatrième. C'est pourquoi elle reste notre objectif".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12