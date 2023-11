Ferrari a Las Vegas: Nuovo look e vecchia destinazione

Il team Ferrari ha creato un look speciale per il weekend di gara a Las Vegas: Non solo le auto da corsa di Charles Leclerc e Carlos Sainz risplenderanno con questa livrea, come ha annunciato il team.

Per l'America, gli anni '70 rappresentano una sorta di età dell'oro della Formula 1, ed è per questo che è stata decisa un'apparizione speciale delle stelle della Ferrari per il ritorno del GP a Las Vegas. Naturalmente, la scuderia di Maranello non rinuncerà al tradizionale rosso, ma le auto da corsa sfoggeranno alcuni accenti di bianco, come dimostrano le immagini della più antica scuderia di GP del mondo.

In quegli anni, le auto da corsa del GP d'Italia non erano solo dipinte di rosso, ma anche in parte di bianco, motivo per cui quest'anno anche le auto di Leclerc e Carlos saranno dipinte con questa combinazione di colori. Puma ha progettato un kit di squadra completamente nuovo per abbinarlo al look.

Anche le tute da corsa e i caschi di Charles Leclerc e Carlos Sainz non avranno il solito aspetto, secondo il team, ricordando i loro successi degli anni '70: Niki Lauda portò il famoso marchio di auto sportive al titolo di Campione del Mondo nel 1975 e nel 1977 e vinse la gara del Campionato del Mondo del 1975 a Watkins Glen, tra le altre cose.

Clay Regazzoni vinse a Long Beach nel 1976 e Carlos Reutemann a Watkins Glen nel 1978. Gilles Villeneuve ottenne addirittura due vittorie in America nel 1979, sbaragliando la concorrenza a Long Beach e Watkins Glen con la leggendaria Ferrari 312 T4. L'italo-americano Mario Andretti, che vinse il GP del Sudafrica del 1971 al volante della Ferrari 312 B, fu responsabile dell'interesse americano per la Formula 1 all'inizio di questo periodo.

Attualmente la Ferrari non compete al vertice; l'obiettivo dichiarato è il secondo posto nel campionato mondiale, che la Mercedes occupa attualmente con 20 punti di vantaggio sulla Ferrari. Il Direttore Sportivo Diego Ioverno sottolinea: "La cosa più importante per noi sarebbe vincere, ma non ci siamo riusciti. Il secondo posto è meglio del terzo o del quarto. Per questo rimane il nostro obiettivo".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12