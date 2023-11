Ferrari em Las Vegas: Novo visual e velho destino

Para a América, os anos 70 representam uma espécie de idade de ouro da Fórmula 1, razão pela qual foi decidida uma participação especial das estrelas da Ferrari no regresso do GP de Las Vegas. É claro que a equipa de Maranello não vai prescindir do tradicional vermelho, mas os carros de corrida vão ostentar alguns detalhes em branco, como provam as fotografias da mais antiga equipa de corridas de GP do mundo.

Naqueles anos, os pilotos do GP de Itália não eram apenas pintados de vermelho, mas também parcialmente de branco, razão pela qual os carros de Leclerc e Carlos deste ano também serão pintados com esta combinação de cores. A Puma concebeu um equipamento de equipa completamente novo para combinar com o visual.

De acordo com a equipa, os fatos de corrida e os capacetes de Charles Leclerc e Carlos Sainz também não serão os mesmos de sempre, recordando os seus êxitos na década de 1970: Niki Lauda levou a famosa marca de carros desportivos ao título do Campeonato do Mundo em 1975 e 1977 e venceu a corrida do Campeonato do Mundo de 1975 em Watkins Glen, entre outras.

Clay Regazzoni venceu em Long Beach em 1976 e Carlos Reutemann venceu em Watkins Glen em 1978. Gilles Villeneuve conseguiu mesmo duas vitórias na América em 1979, batendo a concorrência em Long Beach e Watkins Glen no lendário Ferrari 312 T4. O italo-americano Mario Andretti, que venceu o GP da África do Sul de 1971 ao volante do Ferrari 312 B, foi o responsável pelo interesse americano na Fórmula 1 no início deste período.

Atualmente, a Ferrari não está a competir no topo; o objetivo declarado é o segundo lugar no campeonato mundial, que a Mercedes ocupa atualmente com uma vantagem de 20 pontos sobre a Ferrari. O diretor desportivo Diego Ioverno sublinha: "O mais importante para nós seria ganhar, mas ainda não o conseguimos. O segundo lugar é melhor do que o terceiro ou o quarto. É por isso que continua a ser o nosso objetivo".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12