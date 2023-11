Fernando Alonso : "Lewis Hamilton nous motive tous".

Lewis Hamilton a longtemps dominé les événements en Formule 1. Mais depuis le début de la saison 2022, rien ne va plus pour le septuple champion du monde, qui n'abandonne pas pour autant. Fernando Alonso l'en félicite.

Lewis Hamilton a remporté sept titres et 103 victoires en GP au cours de sa carrière en Formule 1. La star de Mercedes a ainsi établi de nouvelles références. Mais depuis la grande révolution des règles, mise en œuvre en 2022 et qui a donné naissance à une nouvelle génération de voitures, le septuple champion ne fait plus partie des leaders.

Mais cela ne décourage pas l'actuel troisième du championnat du monde. Et c'est une motivation pour tout le monde dans le peloton de la Formule 1, comme Fernando Alonso l'a récemment souligné dans une interview avec le magazine "GQ". Le double champion du monde, dont la dernière victoire en GP remonte à plus de dix ans, a fait l'éloge de son ancien coéquipier chez McLaren et rival au championnat du monde.

A la question de savoir si Hamilton serait également motivé s'il était dans la situation d'Alonso, l'Espagnol a déclaré : "C'est difficile à dire. Nous avons des personnalités différentes et nous nous motivons aussi différemment. Mais jusqu'à présent, Lewis n'a jamais perdu sa concentration et ses points forts dans les phases où il n'avait pas de voiture compétitive".

"Il n'y a pas eu beaucoup de ces phases, mais il montre toujours une forte performance à un haut niveau. Actuellement, il n'a pas la meilleure voiture, Red Bull Racing domine le championnat du monde, mais il se bat quand même à chaque fois du mieux qu'il peut. Il poursuit Sergio Pérez dans la lutte pour la deuxième place du championnat du monde et n'abandonne jamais. Cela nous motive tous de voir qu'après tant de titres, il est toujours aussi déterminé dans son travail", ajoute le pilote aux 32 victoires en GP.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12