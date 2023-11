Fernando Alonso: "Lewis Hamilton ci motiva tutti".

Lewis Hamilton ha dominato la Formula 1 per molto tempo, ma dall'inizio della stagione 2022 le cose non sono andate bene per il sette volte campione del mondo, che tuttavia si rifiuta di arrendersi. Fernando Alonso lo elogia per questo.

Nella sua carriera in Formula 1, Lewis Hamilton ha conquistato sette titoli e 103 vittorie in GP. La stella della Mercedes ha così stabilito nuovi standard. Tuttavia, dopo l'importante rivoluzione delle regole attuata nel 2022, che ha portato a una nuova generazione di vetture, il sette volte campione non è più tra i protagonisti.

Tuttavia, l'attuale terzo pilota del campionato mondiale non si lascia scoraggiare. E questa è una motivazione per tutti i piloti di Formula 1, come ha recentemente sottolineato Fernando Alonso in un'intervista alla rivista "GQ". Il due volte campione del mondo, la cui ultima vittoria in un GP risale a più di dieci anni fa, ha elogiato il suo ex compagno di squadra della McLaren e rivale nel campionato del mondo.

Alla domanda se anche Hamilton sarebbe motivato se si trovasse nella situazione di Alonso, lo spagnolo ha spiegato: "È difficile da dire. Abbiamo personalità diverse e ci motiviamo a vicenda in modo diverso. Ma Lewis non ha mai perso la concentrazione e i suoi punti di forza nelle fasi in cui non ha avuto una macchina competitiva".

"Non ci sono state molte di queste fasi, ma lui si è sempre comportato bene e ad alto livello. Al momento non ha la macchina migliore, la Red Bull Racing sta dominando il campionato, ma continua a lottare al massimo ogni volta. Sta inseguendo Sergio Pérez nella lotta per il secondo posto in campionato e non si arrende mai. Ci motiva tutti il fatto che sia ancora così determinato dopo così tanti titoli", aggiunge il 32 volte vincitore di un GP.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12