Fernando Alonso: "Lewis Hamilton motiva-nos a todos"

Lewis Hamilton dominou a Fórmula 1 durante muito tempo, mas desde o início da temporada de 2022, as coisas não têm corrido bem para o sete vezes campeão do mundo, que, no entanto, se recusa a desistir. Fernando Alonso elogia-o por isso.

Lewis Hamilton conquistou sete títulos e 103 vitórias em GPs na sua carreira na Fórmula 1 até à data. A estrela da Mercedes estabeleceu assim novos padrões. No entanto, desde a grande revolução das regras que foi implementada em 2022 e que trouxe uma nova geração de carros, o sete vezes campeão já não está entre os primeiros classificados.

No entanto, o atual terceiro classificado do campeonato do mundo não se deixa desencorajar por isso. E isso é uma motivação para todos na Fórmula 1, como Fernando Alonso sublinhou recentemente numa entrevista à revista "GQ". O bicampeão mundial, cuja última vitória num GP foi há mais de dez anos, elogiou o seu antigo companheiro de equipa na McLaren e rival no campeonato do mundo.

Quando questionado se Hamilton também se sentiria motivado se estivesse na situação de Alonso, o espanhol explicou: "É difícil dizer. Temos personalidades diferentes e motivamo-nos um ao outro de forma diferente. Mas o Lewis nunca perdeu a concentração e os seus pontos fortes nas fases em que não teve um carro competitivo".

"Não tem havido muitas dessas fases, mas ele tem sempre um desempenho forte a um nível elevado. Neste momento, não tem o melhor carro, a Red Bull Racing está a dominar o campeonato, mas continua a lutar o mais possível. Ele está a perseguir o Sergio Pérez na luta pelo segundo lugar no campeonato e nunca desiste. Motiva-nos a todos o facto de ele continuar tão determinado depois de tantos títulos", acrescenta o vencedor de 32 GPs.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12