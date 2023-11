George Russell: "No desfallecerá"

Tras el abandono en Brasil, George Russell -al igual que el resto del equipo Mercedes- no parecía muy optimista. Sin embargo, de cara al año que viene, el británico de 25 años sigue confiando en sí mismo.

George Russell no pudo terminar la última carrera de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos. El motivo fueron las preocupantes altas temperaturas del aceite, que hicieron temer al equipo Mercedes daños en el motor. Por ello, se le ordenó aparcar su GP en boxes antes de que cayera la bandera a cuadros.

El ambicioso británico reaccionó con la correspondiente decepción a la actuación del domingo de carrera, preguntándose: "Un coche que es capaz de subir al podio no se convierte en uno que está un segundo por detrás del líder, eso fue muy extraño".

A pesar de todo, Russell mira a la próxima temporada con confianza, en parte porque el equipo ha aprendido muchas lecciones de las dificultades surgidas desde el inicio de la temporada 2022. "Este año ya hemos probado algunos de los cambios que planeamos para 2024. Ahora nos estamos preparando más a fondo para el año que viene y estamos revisando todas las decisiones que hemos tomado", subraya.

"El año pasado estábamos muy equivocados con el coche, así que tuvimos que cambiar muchas cosas, y quizás algunas decisiones se tomaron precipitadamente sin comprobar a fondo las consecuencias en el simulador para evaluar las posibles consecuencias", añade autocrítico el piloto de 25 años.

"Probamos muchas cosas y nos centramos en la cantidad más que en la calidad en las pruebas. Este año, sin embargo, hemos definido realmente la dirección que queremos tomar y lo hemos comprobado todo tres veces. Por eso confío en que no nos sorprenderemos gracias a los resultados de los dos últimos años. Eso no significa que vayamos a tener el coche más rápido, pero no creo que tropecemos a las primeras de cambio", explica el piloto de Mercedes.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12