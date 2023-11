George Russell : "Nous n'allons pas trébucher".

George Russell n'a pas pu terminer la dernière course de Formule 1 sur le circuit d'Interlagos. La raison en était la température élevée et inquiétante de l'huile, qui a fait craindre à l'équipe Mercedes une panne de moteur. Il a donc été prié d'arrêter sa GP au stand avant que le drapeau à damier ne soit baissé.

En conséquence, l'ambitieux Britannique a réagi avec déception à la performance du dimanche de course, s'étonnant : "Une voiture capable de monter sur le podium ne devient pas simplement une voiture à une seconde de la tête, c'était très étrange".

Russell envisage néanmoins la prochaine saison avec confiance, notamment parce que l'équipe a pu tirer de nombreuses leçons des difficultés rencontrées depuis le début de la saison 2022. "Nous avons déjà testé cette année certains changements que nous avions prévus pour 2024. Nous nous préparons maintenant plus minutieusement pour l'année prochaine et examinons toutes les décisions que nous avons prises", assure-t-il.

"L'an dernier, nous étions très loin du compte avec la voiture, nous avons donc dû changer beaucoup de choses et peut-être que certaines décisions ont été prises à la hâte, sans en évaluer les conséquences de manière approfondie dans le simulateur, afin d'en mesurer les conséquences potentielles", ajoute le pilote de 25 ans en faisant son autocritique.

"Nous avons essayé tellement de choses et misé sur la quantité plutôt que sur la qualité lors des tests. Mais cette année, nous avons vraiment défini la direction dans laquelle nous voulions aller et nous avons tout vérifié trois fois. C'est pourquoi je suis persuadé que nous ne serons pas surpris grâce aux connaissances acquises ces deux dernières années. Cela ne veut pas dire que nous aurons la voiture la plus rapide, mais je ne pense pas que nous allons trébucher au premier obstacle", explique le pilote Mercedes.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12