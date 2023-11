George Russell: "Non vacillerà".

Dopo il ritiro in Brasile, George Russell - proprio come il resto del team Mercedes - non sembrava molto ottimista. Tuttavia, guardando al prossimo anno, il 25enne britannico rimane fiducioso.

George Russell non è riuscito a concludere l'ultima gara di Formula 1 sul circuito di Interlagos. Il motivo è stato il preoccupante aumento delle temperature dell'olio, che ha fatto temere al team Mercedes danni al motore. Gli è stato quindi ordinato di parcheggiare la sua vettura da GP ai box prima che la bandiera a scacchi fosse abbassata.

L'ambizioso britannico ha reagito con corrispondente delusione alla prestazione della domenica di gara, chiedendosi: "Un'auto che è in grado di conquistare il podio non si trasforma in un'auto che si trova a un secondo dal leader, è stato molto strano".

Tuttavia, Russell guarda con fiducia alla prossima stagione, anche perché il team ha tratto molti insegnamenti dalle difficoltà incontrate dall'inizio della stagione 2022. "Abbiamo già testato quest'anno alcune delle modifiche previste per il 2024. Ora ci stiamo preparando in modo più approfondito per il prossimo anno e stiamo rivedendo tutte le decisioni prese", sottolinea.

"L'anno scorso eravamo fuori strada con la vettura, quindi abbiamo dovuto cambiare molte cose e forse alcune decisioni sono state prese frettolosamente senza verificare a fondo le conseguenze al simulatore per valutarne le potenziali conseguenze", aggiunge il 25enne con autocritica.

"Abbiamo provato tante cose e ci siamo concentrati sulla quantità piuttosto che sulla qualità dei test. Quest'anno, però, abbiamo davvero definito la direzione che vogliamo prendere e abbiamo controllato tre volte tutto. Per questo sono sicuro che non avremo sorprese grazie ai risultati degli ultimi due anni. Questo non significa che avremo la macchina più veloce, ma non credo che inciamperemo al primo ostacolo", spiega il pilota della Mercedes.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12