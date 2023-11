George Russell: "Não vai vacilar"

Após o abandono no Brasil, George Russell - tal como o resto da equipa Mercedes - não parecia muito otimista. No entanto, olhando para o próximo ano, o britânico de 25 anos continua confiante.

George Russell não conseguiu terminar a mais recente corrida de Fórmula 1 no circuito de Interlagos. A razão para tal foi a temperatura do óleo, preocupantemente elevada, que levou a equipa Mercedes a recear danos no motor. Assim, foi-lhe dada a ordem de estacionar o seu piloto de GP nas boxes antes da bandeira axadrezada.

O ambicioso britânico reagiu com o mesmo desapontamento ao desempenho no domingo de corrida, perguntando-se: "Um carro que é capaz de alcançar pódios não se transforma num carro que está um segundo atrás do líder, isso foi muito estranho".

No entanto, Russell encara a próxima época com confiança - em parte porque a equipa aprendeu muitas lições com as dificuldades desde o início da época de 2022. "Já testámos algumas das alterações que planeámos para 2024 este ano. Estamos agora a preparar-nos mais profundamente para o próximo ano e estamos a rever todas as decisões que tomámos", sublinha.

"No ano passado, estávamos muito longe da meta com o carro, por isso tivemos de mudar muita coisa e talvez algumas decisões tenham sido tomadas apressadamente, sem verificar bem as consequências no simulador para avaliar as potenciais consequências", acrescenta o jovem de 25 anos, com autocrítica.

"Experimentámos muitas coisas e concentrámo-nos mais na quantidade do que na qualidade dos testes. Este ano, no entanto, definimos realmente a direção que queremos tomar e verificámos tudo três vezes. É por isso que estou confiante de que não seremos surpreendidos graças aos resultados dos últimos dois anos. Isso não significa que teremos o carro mais rápido, mas acho que não vamos tropeçar no primeiro obstáculo", explica o piloto da Mercedes.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12