Lando Norris : "Ce n'est pas fini".

Au cours des huit premiers week-ends de course de cette année, l'équipe McLaren n'a pas eu beaucoup de raisons de se réjouir. Lando Norris et son coéquipier rookie Oscar Piastri n'ont marqué que 17 points à ce stade de la saison. Mais depuis que l'équipe a introduit une importante mise à jour pour la course sur le Red Bull Ring, les choses vont nettement mieux.

Depuis, de nouveaux points ont été marqués à chaque tour du championnat du monde, sauf à Zandvoort et à Monza où le score était à un chiffre. Dernièrement, le Britannique et l'Australien ont récolté 26 points au Brésil, le vétéran de l'équipe étant responsable de la majeure partie de ces points en tant que deuxième du GP. Et selon Norris, la limite n'est pas encore atteinte.

L'actuel cinquième du championnat du monde souligne : "C'est un très bon signe pour nous que nous ayons pu progresser depuis le départ à Bahreïn au point de pouvoir rivaliser avec l'un des pilotes de Red Bull Racing". Et il met en garde la concurrence : "Nous savons qu'il y aura encore plus l'année prochaine".

L'impatience du jeune homme de 23 ans est donc grande. Norris sait certes : "Cela n'a certainement pas encore de sens d'y penser. Mais je suis optimiste et je pense que nous pouvons encore progresser en tant qu'équipe".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12