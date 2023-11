Messaggio chiaro da parte di Lando Norris: "C'è ancora molto da fare".

Il team McLaren ha guadagnato in questa stagione come nessun'altra scuderia. Secondo Lando Norris, la concorrenza può vestirsi bene, in quanto avverte che il suo team intensificherà il suo gioco l'anno prossimo.

Nei primi otto weekend di gara dell'anno in corso, il team McLaren ha avuto pochi motivi per essere felice. Lando Norris e il suo compagno di squadra esordiente Oscar Piastri hanno ottenuto un totale di soli 17 punti in questa fase della stagione. Tuttavia, da quando il team ha introdotto un aggiornamento completo per la gara al Red Bull Ring, le cose sono andate molto meglio.

Da allora, sono arrivati nuovi punti in ogni gara del campionato, con risultati a una sola cifra solo a Zandvoort e Monza. Di recente, il britannico e l'australiano hanno conquistato 26 punti in Brasile, la maggior parte dei quali sono stati ottenuti dal veterano della squadra, secondo classificato nel GP. Secondo Norris, il limite non è ancora stato raggiunto.

L'attuale quinto pilota del campionato mondiale sottolinea: "È un ottimo segno per noi che siamo riusciti a migliorare così tanto dall'inizio in Bahrain da poter competere con uno dei piloti della Red Bull Racing". E avverte la concorrenza: "Sappiamo che l'anno prossimo ci sarà molto di più".

L'aspettativa del ventitreenne è altrettanto alta. Norris lo sa bene: "Sicuramente non ha ancora senso pensarci. Ma sono ottimista e penso che possiamo fare ulteriori progressi come squadra".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12