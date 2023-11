Mensagem clara de Lando Norris: "Há mais para vir"

A equipa McLaren conseguiu ganhos esta época como nenhuma outra equipa de corridas. De acordo com Lando Norris, a concorrência pode vestir-se a rigor, pois ele avisa que a sua equipa vai melhorar o seu jogo no próximo ano.

Nos primeiros oito fins-de-semana de corrida do ano em curso, a equipa McLaren teve poucos motivos para estar contente. Lando Norris e o seu companheiro de equipa estreante, Oscar Piastri, marcaram um total de apenas 17 pontos nesta fase da época. No entanto, desde que a equipa introduziu uma atualização abrangente para a corrida no Red Bull Ring, as coisas têm corrido muito melhor.

Desde então, tem havido novos pontos para celebrar em todas as rondas do campeonato, com apenas Zandvoort e Monza a registarem resultados de apenas um dígito. Mais recentemente, o britânico e o australiano somaram 26 pontos no campeonato no Brasil, com o veterano da equipa a ser responsável pela maior parte deles como segundo classificado no GP. E, segundo Norris, o limite ainda não foi atingido.

O atual quinto classificado do campeonato do mundo sublinha: "É um sinal muito bom para nós termos conseguido melhorar tanto desde o início no Bahrain que podemos competir com um dos pilotos da Red Bull Racing". E avisa a concorrência: "Sabemos que há mais para vir no próximo ano".

A expetativa do jovem de 23 anos é correspondentemente alta. Norris sabe disso: "Não faz sentido pensar nisso ainda. Mas estou otimista e penso que podemos fazer mais progressos como equipa."

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12