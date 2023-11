Pierre Gasly sobre Ocon: "Sabía que no sería fácil"

Como dice el refrán: en Fórmula 1, tu compañero de equipo es el primer adversario al que tienes que vencer. Pierre Gasly, que ha tenido a su lado a su antiguo amigo y actual rival Esteban Ocon desde que se unió al equipo de trabajo de Alpine en la categoría reina este año, también lo sabe.

El ex piloto de AlphaTauri, que disputó doce Grandes Premios con el equipo Red Bull Racing en 2019 antes de regresar a la escudería de Faenza, reconoció en el podcast "Beyond the Grid": "Sabía que no iba a ser fácil. Pero al mismo tiempo, también sabía que ambos habíamos madurado mucho. Conozco a Esteban desde hace mucho tiempo y sé cómo trabajamos los dos. Estaba un poco preocupado porque no sabía cómo me recibiría y cómo trabajaría conmigo".

"Tenemos caracteres diferentes, pero al final hemos trabajado muy bien juntos hasta ahora", afirma el actual undécimo piloto del mundial, que conoció a su nuevo compañero en la tercera carrera de Australia. El resultado de este desagradable encuentro en la reanudación fue un doble cero para el equipo. "Para ser sincero, fue muy duro", afirma.

Sin embargo, su relación con su compatriota y compañero de equipo sigue intacta, aunque ya no sea tan estrecha como cuando era más joven. "No pasamos mucho tiempo juntos", admite Gasly. "Pero en la pista, estamos trabajando y ambos somos lo suficientemente maduros y responsables como para ofrecer el rendimiento adecuado. Nuestra relación de trabajo es formal, pero no puedo pedir más, porque en última instancia sólo quiero ser competitivo. Sé que Esteban no me invitaría a cenar, pero me parece bien".

Su principal preocupación es trabajar bien con Ocon para sacar lo mejor del coche y del equipo. "Los dos tenemos que tirar en la misma dirección", subraya Gasly, y explica: "Siempre habrá una competencia sana entre nosotros, porque cada uno quiere batir al otro. Pero eso no debe afectar al desarrollo del equipo o del coche. Sin embargo, los dos estamos luchando por nuestras carreras, los dos queremos estar en lo más alto y ser el líder del equipo. Lo respeto y estoy encantado de aceptar este reto".

El piloto de 27 años lo tiene claro: "Esteban ha demostrado que es un piloto muy rápido y con talento, y ese es exactamente el tipo de compañero de equipo que necesitas, alguien que te impulse y haga avanzar al equipo. Sé lo mucho que quiere ganarme y yo siento lo mismo por él, como él sabe. No es nada personal, al fin y al cabo quiero ganar a los 19 rivales que hay en el campo. Y para eso necesito que Esteban me empuje a mí y al equipo".

