Pierre Gasly à Ocon : "Je savais que ce ne serait pas facile".

Depuis le début de la saison, Pierre Gasly a un nouveau patron et un coéquipier bien connu : Chez Alpine, il se bat avec et contre son compatriote Esteban Ocon. Voici ce qu'il pense de ce duel interne à l'équipe.

Comme on le dit si bien : en Formule 1, le coéquipier est le premier adversaire à battre. Pierre Gasly le sait bien, lui qui a son ancien ami et désormais rival Esteban Ocon à ses côtés depuis qu'il a rejoint cette année l'équipe d'usine Alpine dans la catégorie reine.

L'ancien pilote d'AlphaTauri, qui a disputé douze GP pour l'équipe Red Bull Racing en 2019 avant de revenir dans l'écurie de Faenza, avoue dans le podcast "Beyond the Grid" : "Je savais que ce ne serait pas facile. Mais en même temps, je savais aussi que nous avons tous les deux beaucoup mûri. Je connais Esteban depuis longtemps maintenant, et je sais comment nous travaillons tous les deux. J'étais un peu inquiet parce que je ne savais pas comment il allait me recevoir et travailler avec moi".

"Nous avons des caractères différents, mais au final, nous avons vraiment bien travaillé ensemble jusqu'à présent", assure l'actuel onzième du championnat du monde, qui s'est déjà retrouvé avec son nouveau compagnon d'écurie lors de la troisième course en Australie. Le résultat de cette rencontre désagréable au restart a été un double zéro pour l'équipe. "Honnêtement, c'était très dur", dit-il à ce sujet.

La relation avec son compatriote et coéquipier est toutefois intacte, même si elle n'est plus aussi étroite que dans ses jeunes années. "Nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble", avoue Gasly. "Mais sur la piste, nous sommes au travail et nous sommes tous les deux assez mûrs et responsables pour fournir la bonne performance. Notre relation de travail est formelle, mais je ne peux pas en demander plus, parce qu'en fin de compte, je veux simplement être compétitif. Je sais qu'Esteban ne m'inviterait pas à dîner, mais cela me convient très bien".

Selon lui, sa principale préoccupation est de bien travailler avec Ocon pour tirer le meilleur de la voiture et de l'équipe. "Nous devons tous les deux tirer dans le même sens", souligne Gasly, avant d'expliquer : "Il y aura toujours une saine concurrence entre nous, car chacun veut battre l'autre. Mais cela ne doit pas influencer le développement de l'équipe et même de la voiture. Mais nous nous battons tous les deux pour nos carrières, nous voulons tous les deux arriver au sommet et être le leader de l'équipe. Je respecte cela et j'accepte volontiers ce défi".

Le pilote de 27 ans sait : "Esteban a prouvé qu'il était un pilote très rapide et talentueux, et c'est exactement le genre de coéquipier dont tu as besoin, quelqu'un qui te pousse et qui fait avancer l'équipe. Je sais à quel point il veut me battre et je suis dans le même état d'esprit avec lui, il le sait. Il n'y a rien de personnel, en fin de compte, je veux battre les 19 adversaires sur le terrain. Et pour y parvenir, j'ai besoin qu'Esteban me pousse et pousse l'équipe".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12