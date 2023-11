Pierre Gasly su Ocon: "Sapevo che non sarebbe stato facile".

Come dice il proverbio: in Formula 1, il tuo compagno di squadra è il primo avversario che devi battere. Lo sa bene anche Pierre Gasly, che da quest'anno ha al suo fianco l'ex amico e attuale rivale Esteban Ocon da quando si è unito al team Alpine Works nella classe regina.

L'ex pilota di AlphaTauri, che nel 2019 ha disputato dodici GP per il Red Bull Racing Team prima di tornare alla squadra faentina, ha ammesso nel podcast "Beyond the Grid": "Sapevo che non sarebbe stato facile. Ma allo stesso tempo sapevo anche che entrambi eravamo maturati molto. Conosco Esteban da molto tempo e so come lavoriamo entrambi. Ero un po' preoccupato perché non sapevo come mi avrebbe accolto e come avrebbe lavorato con me".

"Abbiamo caratteri diversi, ma alla fine abbiamo lavorato molto bene insieme finora", afferma l'attuale undicesimo pilota del campionato mondiale, che ha incontrato il suo nuovo compagno di squadra alla terza gara in Australia. Il risultato di questo spiacevole incontro alla ripartenza è stato un doppio zero per la squadra. "Ad essere onesti, è stata molto dura", dice.

Tuttavia, il rapporto con il suo connazionale e compagno di squadra è intatto, anche se non è più così stretto come quando era più giovane. "Non passiamo molto tempo insieme", ammette Gasly. "Ma in pista siamo al lavoro ed entrambi siamo abbastanza maturi e responsabili da fornire le giuste prestazioni. Il nostro rapporto di lavoro è formale, ma non posso chiedere di più, perché alla fine voglio solo essere competitivo. So che Esteban non mi inviterebbe a cena, ma per me va bene così".

La sua preoccupazione principale è quella di lavorare bene con Ocon per ottenere il meglio dalla vettura e dalla squadra. "Dobbiamo entrambi tirare nella stessa direzione", sottolinea Gasly, e spiega: "Ci sarà sempre una sana competizione tra noi, perché ognuno vuole battere l'altro. Ma questo non deve influire sullo sviluppo della squadra o della vettura. Tuttavia, entrambi stiamo lottando per la nostra carriera, entrambi vogliamo essere al top ed essere i leader della squadra. Lo rispetto e sono felice di accettare questa sfida".

Il 27enne sa: "Esteban ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e di talento, ed è esattamente il tipo di compagno di squadra di cui hai bisogno, qualcuno che ti spinge e fa progredire la squadra. So quanto lui voglia battermi e io provo lo stesso sentimento per lui, come lui stesso sa. Non c'è nulla di personale, alla fine voglio battere tutti i 19 avversari in campo. E per farlo, ho bisogno che Esteban spinga me e la squadra".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec.

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12