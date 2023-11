Pierre Gasly sobre Ocon: "Sabia que não ia ser fácil"

Como diz o ditado: na Fórmula 1, o companheiro de equipa é o primeiro adversário que temos de vencer. Pierre Gasly, que tem o seu antigo amigo e atual rival Esteban Ocon ao seu lado desde que se juntou à equipa de trabalho da Alpine na categoria rainha este ano, também sabe disso.

O antigo piloto da AlphaTauri, que disputou doze corridas de GP para a Red Bull Racing Team em 2019 antes de regressar à equipa de Faenza, admitiu no podcast "Beyond the Grid": "Eu sabia que não ia ser fácil. Mas, ao mesmo tempo, também sabia que ambos tínhamos amadurecido muito. Conheço o Esteban há muito tempo e sei como ambos trabalhamos. Estava um pouco preocupado porque não sabia como é que ele me ia receber e trabalhar comigo".

"Temos personalidades diferentes, mas acabámos por trabalhar muito bem juntos até agora", afirma o atual décimo primeiro classificado do campeonato do mundo, que conheceu o seu novo companheiro de equipa na terceira corrida, na Austrália. O resultado deste encontro desagradável no recomeço foi um duplo zero para a equipa. "Para ser sincero, foi muito duro", diz.

No entanto, a sua relação com o compatriota e companheiro de equipa mantém-se intacta, mesmo que já não seja tão próxima como quando era mais novo. "Não passamos muito tempo juntos", admite Gasly. "Mas na pista, estamos a trabalhar e somos ambos maduros e responsáveis o suficiente para apresentar o desempenho certo. A nossa relação de trabalho é formal, mas não posso pedir mais, porque, em última análise, só quero ser competitivo. Sei que o Esteban não me convidaria para jantar, mas por mim tudo bem".

A sua principal preocupação é trabalhar bem com Ocon para tirar o melhor partido do carro e da equipa. "Ambos temos de puxar na mesma direção", sublinha Gasly, e explica: "Haverá sempre uma competição saudável entre nós, porque todos querem bater o outro. Mas isso não deve afetar o desenvolvimento da equipa ou do carro. No entanto, ambos estamos a lutar pelas nossas carreiras, ambos queremos estar no topo e ser o líder da equipa. Respeito isso e estou feliz por aceitar este desafio".

O piloto de 27 anos sabe: "O Esteban provou que é um piloto muito rápido e talentoso, e é exatamente esse o tipo de companheiro de equipa de que precisamos, alguém que nos incentive e faça a equipa progredir. Sei o quanto ele quer vencer-me e sinto o mesmo em relação a ele, como ele sabe. Não é nada de pessoal, no fundo quero vencer os 19 adversários em campo. E, para isso, preciso que o Esteban me incentive a mim e à equipa."

