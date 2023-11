Antes del título mundial: Jenson Button quería fichar por Toro Rosso

La historia de Jenson Button y BrawnGP es un cuento de hadas deportivo con final feliz: el británico buscaba un nuevo cockpit tras la inesperada retirada de Honda de la Fórmula 1 después de la temporada 2008 y tardó en hacerlo. La escudería japonesa no anunció su marcha hasta diciembre, y en ese momento la mayoría de los cockpits para 2009 ya estaban asignados.

La supuesta última oportunidad de Button era un asiento en la escudería hermana de Red Bull Racing, Toro Rosso, que ahora compite bajo el nombre de AlphaTauri. Por eso, su mánager llamó a la puerta del jefe del equipo Red Bull Racing, Christian Horner, para ver si quería darle una oportunidad a su protegido, según declaró Button al programa de la ITV "The Morning".

Cuando se le preguntó si había algo que indicara el eventual éxito de BrawnGP, el campeón de 2009 explicó: "No, estaba intentando salir porque en ese momento no parecía que el equipo fuera a continuar. Así que pregunté por ahí y mi mánager habló con Christian Horner sobre un posible paso por uno de los dos equipos de Red Bull".

Sin éxito, como pronto se vio. "Me dijeron que todos los contratos ya estaban firmados, tras lo cual me dije: vamos a trabajar duro para asegurar la supervivencia del equipo. Encontramos a algunas personas interesadas en poseer un equipo, pero no creo que hubiera funcionado así. Ross subió a bordo y compró el equipo por 1 libra, y su liderazgo es una de las principales razones por las que todo salió bien", dijo Button.

Aún había que modificar el coche para cumplir la normativa y encontrar un nuevo socio para el motor. "Tuvimos que pedir -literalmente suplicar- a alguien que nos diera un motor que pudiéramos instalar", admitió el 15 veces ganador de un GP.

El equipo se benefició del trabajo previo que Honda ya había realizado con respecto a los cambios en el reglamento para 2009, Button también subrayó: "No fue casualidad que fuéramos competitivos, pero tuvimos que conseguir otro motor y montarlo y los chicos hicieron un gran trabajo y lo consiguieron. Fuimos los más rápidos en el primer test, aunque todos los demás llevaban días probando. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que teníamos algo fuerte".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12