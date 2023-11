Avant le titre mondial : Jenson Button voulait rejoindre Toro Rosso

L'histoire de Jenson Button et de BrawnGP est un conte de fées sportif avec une fin heureuse : le Britannique était à la recherche d'un nouveau cockpit après le retrait inattendu de Honda en Formule 1 à l'issue de la saison 2008, et il était donc en retard. En effet, les Japonais n'ont annoncé leur départ qu'en décembre, et à ce moment-là, la plupart des cockpits pour 2009 étaient déjà attribués.

La dernière chance de Button était une place dans l'équipe sœur de Red Bull Racing, Toro Rosso, qui se présente aujourd'hui sous le nom d'AlphaTauri. C'est pourquoi son manager a frappé à la porte du chef d'équipe de Red Bull Racing, Christian Horner, pour lui demander s'il ne voulait pas donner une chance à son protégé, comme le raconte Button dans l'émission "The Morning" d'ITV.

Lorsqu'on lui a demandé si quelque chose laissait présager le succès ultérieur de BrawnGP, le champion 2009 a expliqué : "Non, j'ai essayé de sortir, car à ce moment-là, l'équipe ne semblait pas vouloir continuer à exister. J'ai donc demandé autour de moi et mon manager a discuté avec Christian Horner d'une éventuelle mission pour l'une des deux équipes Red Bull".

Sans succès, comme il s'est rapidement avéré. "Ils ont dit que tous les contrats étaient déjà signés, après quoi je me suis dit : travaillons dur pour assurer la survie de l'équipe. Nous avons trouvé quelques personnes intéressées par la propriété d'une équipe, mais je ne pense pas que cela aurait fonctionné de cette manière. Ross est alors monté à bord et a acheté l'équipe pour 1 livre, et son leadership est l'une des principales raisons pour lesquelles tout s'est ensuite ouvert", a raconté Button.

La voiture devait encore être modifiée pour être conforme au règlement et un nouveau partenaire moteur devait être trouvé. "Nous avons dû demander - supplier - à quelqu'un de nous donner un moteur que nous pouvions installer", a avoué le quintuple vainqueur de GP.

L'équipe a bénéficié du travail préparatoire effectué par Honda en vue des changements de réglementation pour 2009, a souligné Button : "Ce n'était pas un hasard si nous étions compétitifs, mais nous devions obtenir et installer un autre moteur et les gars ont fait un excellent travail et y sont parvenus. Nous étions alors les plus rapides dès le premier test, alors que tous les autres avaient déjà testé pendant des jours. C'est là que nous avons compris que nous avions quelque chose de fort".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12