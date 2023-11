Prima del titolo mondiale: Jenson Button voleva entrare in Toro Rosso

La storia di Jenson Button e della BrawnGP è una favola sportiva a lieto fine: il britannico era alla ricerca di un nuovo abitacolo dopo l'inaspettato ritiro della Honda dalla Formula 1 dopo la stagione 2008 e ha tardato a farlo. La scuderia giapponese ha annunciato la sua uscita di scena solo a dicembre e a quel punto la maggior parte degli abitacoli per il 2009 erano già stati assegnati.

La presunta ultima possibilità per Button era un posto nella scuderia gemella della Red Bull Racing, la Toro Rosso, che ora gareggia con il nome di AlphaTauri. Per questo motivo il suo manager ha bussato alla porta del boss del team Red Bull Racing, Christian Horner, per sapere se volesse dare una possibilità al suo pupillo, come Button ha dichiarato al programma ITV "The Morning".

Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualcosa che indicasse un eventuale successo della BrawnGP, il campione 2009 ha spiegato: "No, stavo cercando di uscire perché a quel punto non sembrava che il team avrebbe continuato. Così ho chiesto in giro e il mio manager ha parlato con Christian Horner di un possibile periodo in uno dei due team Red Bull".

Senza successo, come si è scoperto ben presto. "Mi hanno detto che tutti i contratti erano già stati firmati, dopodiché mi sono detto: lavoriamo sodo per garantire la sopravvivenza della squadra. Abbiamo trovato alcune persone interessate a possedere una squadra, ma non credo che sarebbe andata così. Poi è arrivato Ross, che ha acquistato la squadra per 1 sterlina e la sua leadership è uno dei motivi principali per cui tutto è andato bene", ha detto Button.

La vettura doveva ancora essere modificata per rispettare i regolamenti e si doveva trovare un nuovo partner per il motore. "Abbiamo dovuto chiedere - letteralmente implorare - a qualcuno di darci un motore che potessimo installare", ha ammesso il 15 volte vincitore di un GP.

La squadra ha beneficiato del lavoro di base che la Honda aveva già svolto in merito alle modifiche regolamentari per il 2009, ha sottolineato Button: "Non è stato un caso che fossimo competitivi, ma dovevamo trovare un altro motore e montarlo e i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro e ci sono riusciti. Siamo stati i più veloci al primo test, anche se tutti gli altri stavano provando da giorni. A quel punto abbiamo capito che avevamo qualcosa di forte".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12