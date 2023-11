Antes do título de Campeão do Mundo: Jenson Button queria juntar-se à Toro Rosso



Motorsport Images

Jenson Button ganhou o título de campeão do mundo com a BrawnGP na época de 2009. Mas antes disso, bateu à porta da concorrência: o seu empresário falou com o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, como revela o veterano do GP.

