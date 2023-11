Esteban Ocon sobre el éxito de McLaren: Esperanza en lugar de envidia

Este año, el equipo McLaren ha demostrado de forma notable que el camino desde el mediocampo hasta el grupo de cabeza a veces puede recorrerse rápidamente. La tradicional escudería de Woking llevó a la pista austriaca una completa actualización que ha permitido a Lando Norris y Oscar Piastri sumar regularmente buenos puntos en el campeonato.

No fue así en las ocho carreras previas al fin de semana del GP en el Red Bull Ring. El dúo de McLaren sólo consiguió puntuar en Melbourne, Bakú y Mónaco, mientras que en Bahréin, Arabia Saudí, Miami, España y Canadá los dos talentosos pilotos se fueron con las manos vacías. Sin embargo, las cosas han vuelto a ir muy bien desde Spielberg, especialmente para Norris, que ha puntuado en todas las pruebas del Campeonato del Mundo desde entonces y ha subido al podio en siete ocasiones.

Esto también da esperanzas de mejora a la competencia, como explica Ocon cuando se le pregunta si el éxito de McLaren da lugar a la envidia: "No, no estamos celosos. No estamos diciendo: 'Oh mierda, han hecho un trabajo muy bueno'".

"Yo lo veo más bien así: 'Ellos lo han hecho, luego es factible'. Reconozco su trabajo, que demuestra que es posible salir del centro del campo. ¿Por qué no íbamos a poder hacer nosotros lo mismo?", añadió el actual duodécimo clasificado del Mundial.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12