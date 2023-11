Esteban Ocon sur le succès de McLaren : de l'espoir plutôt que de la jalousie

L'équipe McLaren a prouvé cette année de manière remarquable que le chemin menant du milieu du peloton au groupe de tête peut parfois être parcouru rapidement. En Autriche, l'écurie traditionnelle de Woking a mis en piste une importante mise à jour qui permet à Lando Norris et Oscar Piastri de marquer régulièrement de bons points au championnat du monde.

Ce n'était pas encore le cas lors des huit courses précédant le week-end du GP sur le Red Bull Ring. Le duo McLaren n'a réussi à marquer des points qu'à Melbourne, Bakou et Monaco, et les deux talents n'ont rien pu faire à Bahreïn, en Arabie Saoudite, à Miami, en Espagne et au Canada. Mais depuis Spielberg, tout va à nouveau très bien, en particulier pour Norris, qui a marqué des points à chacune des manches du championnat du monde disputées depuis et est monté sept fois sur le podium.

Ce qui fait espérer une amélioration à la concurrence, comme l'explique Ocon lorsqu'on lui demande si le succès de McLaren suscite de la jalousie : "Non, nous ne sommes pas jaloux. Nous ne disons pas : 'Oh shit, ils ont vraiment fait un bon travail'".

"Je vois plutôt les choses de la manière suivante : 'Ils l'ont fait, alors c'est faisable. Je reconnais leur travail, qui montre qu'il est possible de sortir du milieu de tableau. Pourquoi n'y arriverions-nous pas nous aussi ?", a ajouté l'actuel douzième du championnat du monde.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12