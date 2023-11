Esteban Ocon sul successo della McLaren: speranza invece di invidia

Anche quest'anno la squadra alpina è bloccata a centrocampo, ma Esteban Ocon non si lascia scoraggiare. Egli sottolinea i grandi progressi compiuti dalla McLaren, che gli fanno ben sperare per i suoi successi.

Quest'anno, il team McLaren ha dimostrato in modo straordinario che il percorso da metà classifica al gruppo di testa a volte può essere percorso rapidamente. La tradizionale scuderia di Woking ha apportato un aggiornamento completo alla pista austriaca, che ha permesso a Lando Norris e Oscar Piastri di ottenere regolarmente buoni punti in campionato.

Non è stato così nelle otto gare che hanno preceduto il weekend del GP al Red Bull Ring. Il duo McLaren è riuscito a ottenere punti solo a Melbourne, Baku e Monaco, mentre in Bahrain, Arabia Saudita, Miami, Spagna e Canada i due talentuosi piloti sono rimasti a mani vuote. Da Spielberg in poi, però, le cose sono tornate ad andare molto bene, soprattutto per Norris, che da allora è andato a punti in ogni gara del Campionato del Mondo ed è salito sul podio per ben sette volte.

Questo fa sperare anche la concorrenza in un miglioramento, come spiega Ocon alla domanda se il successo della McLaren susciti invidia: "No, non siamo invidiosi. Non stiamo dicendo: 'Oh merda, hanno fatto un ottimo lavoro'".

"La vedo piuttosto così: 'Loro l'hanno fatto, quindi è fattibile'. Riconosco il loro lavoro, che dimostra che è possibile uscire dal centrocampo. Perché noi non dovremmo essere in grado di fare lo stesso?", ha aggiunto l'attuale dodicesimo pilota del campionato mondiale.

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12