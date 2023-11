Esteban Ocon sobre o sucesso da McLaren: esperança em vez de inveja

A equipa Alpina está novamente no meio do pelotão este ano, mas Esteban Ocon não está desanimado. Ele aponta para o grande progresso feito pela McLaren, que lhe dá esperança para os seus próprios sucessos.

Este ano, a equipa McLaren provou de forma notável que o caminho do meio do pelotão para o grupo de topo pode, por vezes, ser percorrido rapidamente. A tradicional equipa de corridas de Woking trouxe para a pista austríaca uma atualização completa que permitiu a Lando Norris e Oscar Piastri marcar regularmente bons pontos no campeonato.

Não foi o que aconteceu nas oito corridas que antecederam o fim de semana do GP no Red Bull Ring. A dupla da McLaren só conseguiu marcar pontos em Melbourne, Baku e Mónaco, enquanto no Bahrain, Arábia Saudita, Miami, Espanha e Canadá os dois talentosos pilotos ficaram de mãos a abanar. No entanto, as coisas voltaram a correr muito bem desde Spielberg, especialmente para Norris, que marcou pontos em todas as rondas do Campeonato do Mundo desde então e terminou no pódio sete vezes.

Isso também dá esperança de melhora para a concorrência, como explica Ocon quando perguntado se o sucesso da McLaren causa inveja: "Não, não temos inveja. Não estamos a dizer: 'Oh merda, eles fizeram um trabalho muito bom'".

"Vejo-o mais da seguinte forma: 'Eles fizeram-no, então é possível. Reconheço o trabalho deles, que mostra que é possível sair do meio-campo. Porque é que nós não havemos de conseguir fazer o mesmo?", acrescentou o atual décimo segundo classificado do campeonato do mundo.

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0



Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12