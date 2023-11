Christian Horner : "Sergio Pérez a le cuir épais".

Avec Max Verstappen comme coéquipier, Sergio "Checo" Pérez a une barre très haute à ses côtés. Le pilote mexicain de Red Bull Racing a pu rivaliser avec le Néerlandais lors des premiers week-ends de course de la saison, remportant deux des cinq premières courses et fêtant deux autres podiums.

Mais avec sa série de victoires record, Verstappen a pris une telle avance lors des courses suivantes qu'il a pu fêter son troisième titre consécutif dès le sixième et dernier week-end de course au Qatar, après le sprint. Verstappen a ensuite continué là où il s'était arrêté : il a également remporté les courses à Austin, au Mexique et au Brésil.

Pérez, en revanche, a toujours eu du mal, le vétéran a certes réussi à se classer quatre fois de plus dans le top 3 après Miami, mais il a aussi vécu quelques week-ends de course à oublier. Et il n'a plus pu remporter de victoires. Le pilote de 33 ans a donc dû faire face à de nombreuses critiques et les spéculations sur son licenciement se sont multipliées.

Christian Horner, qui a déjà confirmé à plusieurs reprises le maintien du deuxième pilote titulaire pour 2024, sait lui aussi que cette situation n'est pas sans conséquence pour Pérez. Le directeur de l'équipe Red Bull Racing a également répondu à la question de savoir si les rumeurs avaient une influence sur le deuxième du championnat du monde : "Je suis sûr qu'elles en ont une. Mais je pense que nous avons vu chez lui qu'il a le cuir épais - c'est l'une de ses forces. Il s'est déjà relevé de nombreuses fois et j'espère qu'il y parviendra encore cette fois-ci".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12