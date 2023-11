Christian Horner: "Sergio Pérez ha una pelle spessa"

Sergio Pérez deve ascoltare molte critiche perché è sulla stessa macchina del campione Max Verstappen e sta lottando per finire sul podio. Il boss del team Red Bull Racing, Christian Horner, sa che Pérez può farcela.

Con Max Verstappen come compagno di squadra, Sergio "Checo" Pérez ha un punto di riferimento molto alto al suo fianco. Il pilota messicano della Red Bull Racing è riuscito a tenere il passo dell'olandese nei primi weekend di gara della stagione, vincendo due delle prime cinque gare e festeggiando altri due podi.

Tuttavia, la striscia di vittorie record di Verstappen nelle gare successive gli ha dato un vantaggio tale da permettergli di festeggiare la terza vittoria consecutiva del titolo dopo l'arrivo in volata nel penultimo weekend di gara in Qatar. Verstappen ha poi continuato da dove aveva lasciato: ha vinto anche le gare di Austin, Messico e Brasile.

Pérez, invece, ha faticato più volte; sebbene il veterano sia riuscito a piazzarsi tra i primi tre per altre quattro volte dopo Miami, ha vissuto alcuni weekend di gara da dimenticare. E non è riuscito a ottenere altre vittorie. Di conseguenza, il 33enne ha dovuto ascoltare molte critiche e le speculazioni sul suo licenziamento sono diventate sempre più forti.

Christian Horner è consapevole che questa situazione non ha lasciato indenne Pérez, poiché ha già confermato più volte che il secondo pilota titolare rimarrà in squadra per il 2024. Alla domanda se le voci abbiano avuto un impatto sul secondo classificato del campionato, il boss della Red Bull Racing ha risposto: "Sicuramente sì. Ma credo che abbiamo visto che ha la pelle dura, è uno dei suoi punti di forza. Si è ripreso molte volte e spero che possa farlo anche questa volta".

GP di San Paolo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 secondi

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 giri

Fuori

George Russell (GB), Mercedes, motore

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motore

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motore

Kevin Magnussen (DK), Haas, incidente

Alex Albon (T), Williams, incidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, impianto idraulico





Classifica del Campionato del mondo (dopo 20 Gran Premi su 22, compresi 6 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 524 punti

02 Pérez 258

02. Hamilton 226

04 Alonso 198

05° Norris 195

06° Sainz 192

07° Leclerc 170

08° Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11° Gasly 62

12° Ocon 46

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 782 punti

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12