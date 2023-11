Christian Horner: "Sergio Pérez tem uma pele grossa"

Sergio Pérez tem de ouvir muitas críticas porque está no mesmo carro que o campeão Max Verstappen e está a lutar para terminar no pódio. O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, sabe que Pérez consegue lidar com isso.

Com Max Verstappen como companheiro de equipa, Sergio "Checo" Pérez tem ao seu lado uma referência muito elevada. O piloto mexicano da Red Bull Racing ainda foi capaz de acompanhar o holandês nos primeiros fins-de-semana da época, vencendo duas das cinco primeiras corridas e celebrando mais dois lugares no pódio.

No entanto, a série de vitórias recorde de Verstappen nas corridas seguintes deu-lhe uma vantagem tão grande que ele foi capaz de celebrar a sua terceira vitória consecutiva no título após a chegada ao sprint no sexto último fim de semana de corrida no Qatar. Verstappen continuou onde tinha parado: também venceu as corridas em Austin, México e Brasil.

Pérez, por outro lado, teve muitas dificuldades; embora o veterano tenha ficado entre os três primeiros quatro vezes depois de Miami, também teve alguns fins-de-semana de corrida para esquecer. E não conseguiu alcançar mais nenhuma vitória. Como resultado, o piloto de 33 anos teve de ouvir muitas críticas e as especulações sobre o seu despedimento tornaram-se cada vez mais fortes.

Christian Horner também está ciente de que esta situação não deixou Pérez incólume, uma vez que já confirmou várias vezes que o segundo piloto regular permanecerá na equipa até 2024. O chefe de equipa da Red Bull Racing disse ainda, quando questionado sobre se os rumores tiveram impacto no segundo classificado do campeonato: "Tenho a certeza que sim. Mas acho que vimos que ele tem uma pele grossa - esse é um dos seus pontos fortes. Ele já recuperou muitas vezes e espero que consiga fazer o mesmo desta vez."

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 s

03 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06 Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07 Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09 Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 voltas

Fora

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, acidente

Alex Albon (T), Williams, acidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Classificação do Campeonato do Mundo (após 20 de 22 Grandes Prémios, incluindo 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 pontos

02º Pérez 258

02º Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 782 pontos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12