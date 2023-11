James Allison: "Por supuesto que nos sorprendió"

El equipo Mercedes sumó cuatro puntos en el GP de São Paulo, gracias a Lewis Hamilton, que cruzó la línea de meta en octavo lugar. Su compañero de equipo tuvo que aparcar su Mercedes antes de que cayera la bandera a cuadros porque la temperatura del aceite de su unidad motriz era preocupantemente alta.

El jefe del equipo, Toto Wolff, suspiró: "El coche conducía como si fuera sobre tres ruedas". Y declaró decepcionado: "Este coche no merece ganar". James Allison fue preguntado por la decepción en Brasil en el podcast "F1 Nation". Y el director técnico del equipo de fábrica explicó: "Por supuesto que nos sorprendió. Acabo de enviar un correo electrónico a la fábrica y les he dicho que me siento completamente ofendido. Habría sido demasiado esperar repetir la victoria del año pasado, los astros tendrían que haber estado a nuestro favor".

"Pero tenía la sensación de que podíamos subir al podio. Se podría decir que fracasamos por culpa de nuestra propia arrogancia. Pero nunca hubiera imaginado que tendríamos un fin de semana tan difícil como el que acabamos de tener", admitió el ingeniero. "Pero en cierto modo, eso también es reconfortante, porque significa que simplemente hicimos algo mal".

"Ahora analizaremos qué fue y esperamos solucionarlo", añadió Allison, que describió así los principales problemas de Hamilton y Russell: "Fueron los neumáticos traseros que se sobrecalentaron y la degradación que experimentamos. Los pilotos también experimentaron mucho subviraje".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48.894 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +8.277 seg

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34.155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34.208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40.845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56.093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62.859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69.880

10º Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 vueltas

Fuera

George Russell (GB), Mercedes, motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, accidente

Alex Albon (T), Williams, accidente

Charles Leclerc (MC), Ferrari, sistema hidráulico





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 20 de 22 Grandes Premios, incluidos 6 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 524 puntos

02. Pérez 258

02 Hamilton 226

04 Alonso 198

05º Norris 195

06º Sainz 192

07º Leclerc 170

08º Russell 156

09º Piastri 87

10º Stroll 63

11º Gasly 62

12º Ocon 46

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22º De Vries 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 782 puntos

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12