James Allison : "Bien sûr que nous avons été surpris".

L'équipe Mercedes a pu récolter quatre points au GP de São Paulo grâce à Lewis Hamilton, qui a franchi la ligne d'arrivée en huitième position. Son coéquipier avait dû arrêter sa Mercedes avant même que le drapeau à damier ne tombe, car la température de l'huile dans son groupe motopropulseur était inquiétante.

Le chef d'équipe Toto Wolff a soupiré : "La voiture roulait comme sur trois roues". Et il a déclaré, déçu : "Cette voiture ne mérite pas de gagner". James Allison a été interrogé sur la déception du Brésil dans le podcast de "F1 Nation". Et le responsable technique de l'équipe d'usine d'expliquer : "Bien sûr, nous avons été surpris. Je viens d'envoyer un e-mail à l'usine pour leur dire que je me sentais complètement dépassé. Cela aurait été trop d'attendre une répétition de la victoire de l'année dernière, pour cela il aurait fallu que les étoiles nous sourient".

"Mais j'avais le sentiment que nous pouvions monter sur le podium. On pourrait dire que nous avons échoué à cause de notre propre orgueil. Mais jamais je n'aurais imaginé que nous aurions un week-end aussi difficile que celui que nous venons de vivre", a avoué l'ingénieur. "Mais d'une certaine manière, c'est aussi réconfortant, car cela signifie que nous avons tout simplement fait quelque chose de mal".

"Nous allons maintenant voir ce qui s'est passé et nous espérons résoudre le problème", a ajouté Allison, qui a décrit les principaux problèmes de Hamilton et Russell de la manière suivante : "C'était les pneus arrière qui surchauffaient et la dégradation que nous avons connue. De plus, les pilotes ont signalé beaucoup de sous-virage".

GP de São Paulo, Autódromo José Carlos Pace

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 tours

Out

George Russell (GB), Mercedes, moteur

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, moteur

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, moteur

Kevin Magnussen (DK), Haas, accident

Alex Albon (T), Williams, accident

Charles Leclerc (MC), Ferrari, hydraulique





Classement au championnat du monde (après 20 des 22 Grand Prix, y compris 6 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 524 points

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. sergent 1

22. De Vries 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 782 points

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12